CIP彰芳一期風場拚8月完工 未來規劃引入浮動式風機

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳西島風場第一期，先前受疫情影響進度，不過，CIP 台灣區董事總經理許乃文今 (23) 日表示，預計一期風場可在 8 月完工，也會參與第三階段區塊開發選商作業，並透露規劃將浮動式風機引入台灣。

許乃文表示，彰芳西島風場去年受疫情影響進度，但今年 2 艘施工船已在這兩天陸續抵台，下周檢疫期滿後，就可施作水下基礎與安裝風機，24 小時施工不間斷，預計 8 月完成第一期 10 支風機建置，並加速第二期基樁施作。

許乃文說，目前已完成建置 48 支基樁，等於所有基樁都已完成，風機安裝船 6 月底也同步展開安裝，希望今年能多完成幾支風機。CIP 預計今年完成 100MW 的彰芳一期併網，彰芳二期暨西島 500MW 計畫，將於 2023 年至 2024 年併網。

為積極參與第三階段區塊開發，CIP 已任命區塊開發計畫執行長 Claire Lohan。Claire 指出，CIP 2020 年底就選定 6 處案場參與區塊開發，總開發容量上看 6.3GW，除福芳案場在潛力場址階段已取得環評外，其他 5 座案場已獲能源局場址備查許可，其中渢妙風場 6 月初更通環評專案小組初審。

同時，CIP 也看好台灣發展浮動式風機國產化的潛力，許乃文表示，日後能源局推出示範獎勵辦法後，也會爭取浮動風機示範場域，目前正與世紀鋼 (9958-TW)、興達海基等台灣供應商接洽。