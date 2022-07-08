海碩通過環評初審 成首座取得區塊開發資格的浮動式風場

由上緯新能源 (SRE)、天力離岸風電、永冠 - KY(1589-TW)、雲豹能源合資成立的「離岸風電台灣隊」今 (8) 日宣布，位於苗栗外海的「Formosa 5 海碩離岸風電」計畫，通過環保署專案小組初審審查，成為首座取得第三階段區塊開發資格的浮動式風場。

台灣目前尚無浮動式風場先例，開發團隊期許隨著 Formosa 5 海碩離岸風電取得選商門票，未來可望藉此推動在地產業鏈發展，將相關核心技術根留台灣。

與固定式基礎結構的離岸風場不同，浮式風場採用浮動式水下基礎平台，適用於水深超過 50 米的區域，有助減少打樁，降低噪音及施工對海域環境的危害；浮式平台與風機可在岸上組裝的特性，也可減少海上施工風險，同時節省水下基礎安裝時間。

上緯新能源執行長蘇容儀表示，團隊將全力把握浮動式風場發展的先機，透過風場規畫於台灣推動並建立浮式風場的產業供應鏈，將前瞻核心技術留在台灣，未來更有機會打入國際市場。

Formosa 5 海碩離岸風電位於苗栗後龍鎮外海，離岸最近 20 公里，面積約 157 平方公里，水深介於 65-80 公尺，單支風機裝置容量介於 9.5-20MW，最大裝置容量可達 1536MW。

