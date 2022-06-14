投審會核准10件投資案 離岸風電占大宗投資額均逾百億元

經濟部投審會今 (14) 日召開第 1212 次委員會議，會中核准 10 件重大投資案，其中，因應國內離岸風電發展，荷蘭商海龍控股、丹麥商沃旭能源都將投資上百億元加碼離岸風電投資，對外投資方面，投審會則核准聯發科 (2454-TW)、緯創 (3231-TW) 加碼增資海外控股事業。

僑外投資以離岸風電投資為大宗，投審會說，丹麥商沃旭能源將分別以 385.86 億元、486 億元，擴大投資大彰化西南離岸風電、沃旭東南大彰化控股公司，荷蘭商海龍控股則計畫投資 200.45 億元，進一步設立海龍二號風電公司、海龍三號風電公司。

投審會指出，其他僑外投資案還包含英商 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (UK) LIMITED 以 60 億元增資中租迪和經營租賃業務、英屬維京群島商 SUNWORLD DYNASTY HOTEL PROPERTIES LIMITED 以 15.37 億元增資仙妮蕾德餐旅管理公司，以及韓商 LINE FINANCIAL PLUS CORPORATION 以增資台灣連線金融科技約 37.42 億元。

對外投資部分，投審會也通過聯發科 (2454-TW)、緯創(3231-TW) 等分別增資海外控股公司約 10 億美元 (約新台幣 296.76 億元)、9000 萬美元 (約新台幣 26.7 億元)。

至於陸資投資、對陸投資方面，投審會核准隆揚電子 (昆山) 以 1.3 億元投資設立聚赫新材，從事生產導電產品，用於穿戴產品、手機產品等散熱零件，同時核准永大機電以人民幣 3.85 億元 (約 6160 萬美元) 受讓取得天津永大電梯設備公司 100％股權。