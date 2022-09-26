群創搶攻智慧車商機 子公司擴大與康寧合作

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下車用顯示器子公司 CarUX 今 (26) 日宣布與材料大廠康寧 (GLW-US) 擴大在車用領域的合作關係，未來 CarUX 將在大型曲面車用顯示器中，導入康寧冷彎成型技術 Corning ColdForm，進一步提升智慧座艙內裝顯示設計，共同搶攻智慧車商機。

CarUX 表示，攜手康寧將可望加乘合作效益，從車用玻璃基材，延伸至保護玻璃基板解決方案，擴大結盟、串聯供應鏈生態圈，發揮產業綜效。

CarUX 進一步指出，因應 AI、5G、物聯網、自駕技術的蓬勃發展，未來汽車顯示科技將兼具聯網科技、智能駕馭、共享服務、電能驅動等特性，也將催生汽車座艙結合會議、工作、休閒娛樂、購物等全新應用，讓車用顯示走向大型化趨勢。

看準相關趨勢，CarUX 說，導入康寧冷彎成型技術後，將可使玻璃蓋板無縫貼合在車用顯示器上，有助提供創新多元的車用顯示方案，同時保護車用顯示器的曲面玻璃蓋板，也能提升安全駕乘環境。

康寧汽車玻璃解決方案副總裁兼總經理康廣思 (Mike Kunigonis) 則指出，全球汽車製造商持續將大尺寸、曲面、無縫貼合的車用顯示設計整合到駕駛艙，可望驅動車用保護玻璃新一波成長動能，將持續與 CarUX 等客戶深化合作。