顯卡價量齊跌 麗臺Q2轉虧EPS -1.25元、上半年每股虧0.78元

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (1) 日公布第二季財報，受整體市場需求下滑，顯卡量價齊跌，在整體營運規模縮小下，單季由盈轉虧，第二季虧損 6669.8 萬元，終結連六季獲利，每股虧損 1.25 元，也拖累上半年同步轉虧，每股虧損 0.78 元。

麗臺第二季營收約達 11 億元，季減 27.21%、年減 61.5%，毛利率降至 7.49%，季減 4.79 個百分點、年減 15.99 個百分點，營益率由上季、去年同期轉負，達 - 6.04%，稅後虧損 6669.8 萬元，終結連六季獲利，每股虧損 1.25 元。

累計麗臺上半年營收達 26.11 億元，年減 41.9%，毛利率 10.27%，年減 10.05 個百分點，受第二季轉虧，營益率由正轉負達 - 1.36%，稅後虧損 4167.2 萬元，同樣由去年轉虧，每股稅後虧損 0.78 元。

值得關注的是，麗臺第二季底庫存金額達到 11.37 億元，季增 25.08%，對比去年同期更大增 86.84%，整體庫存水位偏高，下半年恐面臨庫存去化壓力。

由於全球消費性電子需求降溫、加密貨幣價格回落，加上二手顯卡陸續釋出至市場上，導致顯卡量價持續走疲，廠商庫存無法有效去化，據統計，7 月顯卡平均價格再跌近 1 成，部分高階顯卡價格更已低於建議售價 (MSRP)，都為顯卡廠下半年營運再添變數。