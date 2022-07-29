顯卡面臨庫存去化壓力 7月平均價格續跌近1成

全球消費性電子需求降溫，加上加密貨幣價格自年初回落、以太坊 2.0 變革在即，市場對顯卡需求持續減少，廠商庫存水位節節升高，且二手顯卡也陸續釋出至市場上，讓顯卡價格壓力沉重，據統計，7 月顯卡平均價格再跌近 1 成，部分高階顯卡價格更已低於建議售價 (MSRP)。

顯卡市場主要由輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 掌握，台協力廠包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、華擎 (3515-TW) 與麗臺 (2465-TW) 等推出相應產品，回顧去年，主板業者營運均受惠疫情帶來的「價格紅利」，股價也同步噴漲。

隨著今年加密貨幣價格大幅回落修正，以太坊也將迎來重大變革，從 PoW(工作量證明) 將轉變成採用 PoS(權益證明)，預期將降低對顯卡的需求，另外，全球因戰爭引爆的高通膨危機，也讓終端需求迅速降至低點。

面對終端市場需求急凍、庫存去化挑戰，輝達、超微傳出已針對部分產品下調建議售價 (MSRP)，希望藉由讓利加速庫存銷售，同時因應年底新品銷售計畫，不過由於整體市場持續疲弱，輝達、超微也正規劃將部分新品推遲到明年上市。

從價格走勢觀察，7 月輝達、超微顯卡價格平均跌幅約在 6-8%，其中，高階產品跌幅最大，尤其輝達傳出針對高階 RTX 30 系列顯卡調降售價最多達 500 美元，7 月平均降幅超過 1 成，相比建議零售價 (MSRP) 更呈現折價，幅度最高接近 3 成，讓利去化庫存的意味濃厚。

顯卡廠業者也說，因先前超額下單，導致現階段各廠庫存水準都偏高，加上終端消費疲軟，各家廠商都在砍價，對下半年整體營運相對保守看待，並直言今年營運一定不會比去年好，至於出貨、顯卡平均價格仍否優於疫情前水準，則審慎看待。