智擎斥近45億元授權引進英藥廠抑制劑 將申請人體試驗

智擎 (4162-TW) 與英國公司 Sentinel Oncology 簽署全球獨家授權合約，以 1.405 億美元 (約新台幣 44.8 億元) 授權引進細胞損傷調控酵素抑制劑 PEP07 (Chk1 抑制劑)，後續也規劃將 PEP07 申請人體臨床試驗。

依據雙方合約，智擎將分批支付 1.405 億美元的簽約金、里程碑金，以及該藥品未來上市後，將依照其淨銷售額，支付不同百分比的銷售權利金給英國公司 Sentinel Oncology。

智擎認為，PEP07 是目前在細胞損傷調控酵素抑制劑族群中表現最佳的口服小分子，具有高度選擇性及通過腦血管障壁特性，另外，Chk1 抑制劑在細胞對 DNA 損傷的表現中有重要作用，除了增強細胞毒性療法對 DNA 的破壞作用外，可阻礙腫瘤細胞的自我修復，進一步導致腫瘤細胞死亡。

智擎指出，PEP07 在前臨床動物模型實驗中，在單獨或和其他特定癌症用藥併用下，都可以達到抑制癌細胞生長的潛力，後續將啟動人體試驗。

事實上，智擎 2020 年 11 月就與英國公司 Sentinel Oncology 簽署獨家授權合約，共同發展細胞損傷調控酵素抑制劑 (Chk1 inhibitor) 新藥 SOL-578，公司看好，SOL-578 具有高選擇性且可口服的小分子化合物，當時先支付 50 萬美元。