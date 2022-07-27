〈智擎法說〉下半年兩項新藥有進展 二線小細胞肺癌三期試驗解盲

智擎 (4162-TW) 今 (27) 日舉行法說，展望下半年，公司表示，旗下兩項藥品將有所進展，二線小細胞肺癌新藥三期臨床已經完成期中分析，後續會公布臨床數據結果、標靶新藥 PEP07 則推進至一期人體臨床試驗。

智擎將旗下胰腺癌新藥安能得 (ONIVYDE)，拓展難治型適應症二線小細胞肺癌，其三期臨床試驗進入尾聲，公司透露，合作夥伴已經完成期中分析，該分析主要是為了依照倫理道德、病人權利，不希望提供病人無效治療，若臨床執行期間發現可能無法達到解盲目標，或是損害病人權益等，會被要求中斷試驗。

不過，以安能得與對照組的二線小細胞肺癌三期試驗來看，初步觀察是有機會達到解盲目標，雖然無法得知期中分析結果數據，但正向看待。

智擎表示，儘管隨著技術提升，非小細胞肺癌已經是紅海市場，不過惡性小細胞肺癌用藥的開發門檻高、5 年存活率小於 5%，仍具潛在商機，據美國藥廠統計，第一線用藥病人約有 3 萬人，會有 2.5 萬人惡化至二線用藥，由於病患可選擇的治療方案少，最後只剩 1.7 萬人。

以目前市面上二線小細胞肺癌用藥來看，傳統治療用藥 Topotecan 占 33%，其餘藥品因效果不佳，比重都不到 2 成，而智擎的二線小細胞肺癌新藥，三期臨床試驗對照組為 Topotecan，若最後數據結果正向，有望瓜分市場。

標靶新藥 PEP07 方面，智擎表示，近期早期同類型開發項目的國際授權案熱度增加，目前也接到多家藥廠邀約，不過該新藥仍處於早期發展階段，希望有更多臨床數據當作籌碼，未來也不排除提早授權。

從臨床前數據顯示，PEP07 在安全性、藥動性等特性表現佳，此外，PEP07 單獨或合併使用在血液腫瘤、PEP07 合併放射線療法使用在腦瘤等，具有療效。