友台梅洛尼領導的極右「義大利兄弟黨」在國會大選勝出

義大利國會選舉周日 (25 日) 投票結束，根據義大利國家廣播電視公司 RAI，預料友台梅洛尼 (Giorgia Meloni) 領導的極右「義大利兄弟黨」成為最大黨，且與極右「聯盟黨」、前總理貝魯斯柯尼 (Silvio Berlusconi) 領軍的「義大利前進黨」組成的右翼聯盟，贏得參眾兩院主導權。

梅洛尼可能成為義大利首位女性總理，她在義大利時間周一清晨表示，「義大利國民透過選舉，對我們表達明確支持」，發布勝選宣言。而如果極右派政治人物成為一國元首，對於二次大戰後的歐洲主要國家而言，也是極為罕見的特殊案例。

梅洛尼在這次國會大選，端出幼兒園就學費用全免和增加育兒津貼等牛肉，在遭逢創紀錄通膨的此時，獲得多數義大利民眾的支持。而在義大利主要政黨當中，梅洛尼的政黨也是唯一不加入在今年 7 月請辭的前總理德拉吉 (Mario Draghi) 於 2021 年 2 月發起的聯盟；另外梅洛尼的政黨長期以來持續批評德拉吉政權，也是在這次大選勝出的一大關鍵。

根據 RAI 的投票所出口民調，右翼聯盟在眾議院全部 400 個席次當中，可望奪下 227~257 個席次；另外在參議院全部 200 個席次當中，也可望奪下 111~131 個席次。預料在野「民主黨」的左翼聯盟，可能在眾議院拿下 78~98 個席次、且在參議院拿下 33~53 個席次。義大利兄弟黨在眾議院的得票率估計落在 22.5% 左右，很可能成為第一大黨。

不過，未來梅洛尼上台執政後，將立即面臨嚴重通膨等重大挑戰；另外，今年冬天即將到來，和俄烏戰爭有關的能源危機也日益逼近。

梅洛尼是有話直說的羅馬人，由單親媽媽獨力撫養，成長於藍領階級社區。她反對 LGBT 遊說團體、覺醒的意識形態，以及伊斯蘭教的暴力，並誓言阻止每年抵達義大利的數萬海上非法移民。而關於她所領導的義大利兄弟黨，是起源於墨索里尼支持者所發起的後法西斯運動，梅洛尼在她年輕時也曾經稱讚過該名二次大戰期間的獨裁者。

但是後來，當梅洛尼企圖把自身領導的政黨打造成一股強大政治勢力時，她也開始和過去保持距離，這使得義大利兄弟黨從 2018 年時僅有的 4% 支持度，成功在此次義大利國會大選贏得多數民眾選票。