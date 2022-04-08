健鼎首季營收173.6億元改寫新高 年增逾14%

蘋果 (AAPL-US) 供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (8) 日公布最新營收，3 月達 55.69 億元，月增 5.44%，年增 9.38%，第一季營收 173.6 億元，雙雙改寫新高紀錄，季增 4.04%，年增 14.96%，也是 PCB 廠唯一首季創新高。

健鼎預估，第二季營收也可望維持 170 億元水準，主要受惠客戶下單加速，同時，公司也研判 4 月將有客戶大拉貨潮出現。

健鼎在中國湖北仙桃三廠已完工投產，每月增加 90 萬呎產能，推升健鼎兩岸總產能突破 1000 萬呎，隨著國際品牌大廠大量導入 Mini LED 背光顯示設計，健鼎 Mini LED 板出貨也旺盛。

健鼎 2021 年營收為 630 億元，創新高，毛利率為 18.89%，年減 1.18 個百分點，稅後純益為 58.58 億元，年減 4.36%，每股純益 11.05 元。健鼎指出，2021 年獲利下滑，主因客戶受長短料影響出貨延滯、人民幣對美元升值、原物料及人工上漲影響所致，但由於產品應用分散，各產品應用 HDI 比例增加，占比已超過 35%，全年營收仍創新高。

市場估，依健鼎既有股利配發率計算，去年盈餘每股可望配發現金股利超過 7 元，健鼎主管指出，股利預計 5 月公布。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。