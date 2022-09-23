8.8萬股民注意！00888半年度調整 前10檔成分股出爐

近年市場高度關注 ESG 議題，擁有股東人數超過 8.8 萬人的永豐台灣 ESG ETF(00888-TW) 今 (23) 日宣布，追蹤之標的指數「富時台灣 ESG 優質指數」9 月中旬完成指數半年度調整，至 21 日止，前十大成分股依序為：台積電、聯電、第一金、永豐金、日月光投控、中華電、聯發科、可成、華航及鴻海。

永豐投信說明，依據富時指數公司編製原則，首先透過富時評鑑系統的 ESG 評分，再加上殖利率等條件，篩選出「ESG 高評分、殖利率佳」的成分股。

本次成分股調整後，除台積電、聯電仍為重要權值持股外，前十大中第三大及第四大持股為兩檔金控股永豐金及第一金，更是為近期國內各金控公司公布累計至 8 月份業績中，相較去年同期的表現最好的兩檔金控股，今年以來股價漲幅皆達 15% 以上。

另外，全球經濟成長趨緩，消費性電子產品終端需求疲弱，受惠蘋果推出新機種以及部分遞延訂單挹注，可成出貨表現仍佳，今年股價漲幅仍達 17%，表現強勁。

根據證交所 8 月 公告的投資人定期定額戶數統計排行當中，00888 本次調整後的成分股就囊括了 9 成持股，除了具備企業成長動能，更支撐 ETF 息收。永豐投信表示，近期外資雖賣超台股，但 ESG 資產以及息收相關產品仍深受投資人喜愛，持續有資金進駐，好公司長期表現佳，未來績效仍不容小覷，建議喜歡穩健季配息金流的投資人可以把握低檔買進，同時作為長期存股投資優質選擇。