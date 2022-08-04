網羅8檔上半年金融定期定額王 00907展現存股力

根據證交所統計，上半年存股人數最多的台股定期定額標的，成長率前十名有 8 檔為金融股 (見表)，台股 ETF 市場唯一鎖定金融與傳產股為成份標的永豐優息存股 ETF(00907-TW)，將這 8 檔存股人氣王全部納入核心成份股之列，展現存股力。

美國聯準會連續兩個月升息 3 碼，金融股在歷經第二季的保單風波後，反轉展現上揚動能，不過，近期出現的壽險股淨值風波，無礙多數金融股股價穩健表現與殖利率吸引力，仍然是投資人存股首選。

集保資料統計，6 月份投資人數成長最多的台股 ETF，也是 00907。永豐投信分析，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，撇開政治因素的干擾，第三季以來股市的震盪風險、國際金融市場震盪已逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但殖利率優勢股仍可望成為近期盤面主流標的，金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。

市場預期，今年度聯準會與台灣央行升息機率仍在，永豐優息存股 ETF 經理人張怡琳表示，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，年底前金融股行情依然可以期待，此外，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對以傳統民生需求為主的產業，挹注需求及後市成長性，是值得持續關注的投資題材。

近期台股 ETF 人氣存股標的，鎖定低波動、息收穩健、具備存股特性的投資標的，00907 成份股以金融股為核心配置部位，8 月份成份股中共有 16 檔金融股，其中 8 檔為上半年台股定期定額成長率前十大氣存股標的，永豐投信建議，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對民生循環產業需求及後市看法仍偏正向，如擔心短期政治因素、壽險淨值風險、外部干擾變化影響個股表現，不妨藉由相對穩定度高的台股 ETF，作為存股優選。