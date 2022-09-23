蔡明興投入生醫產業二十年 成北醫癌症大樓啟用推手

有鑒於臺灣癌症醫療環境需要投注更多能量，臺北醫學大學醫療體系歷經三年籌備，於 23 日揭牌蔡萬才癌症大樓暨北醫質子中心，在富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控 (2881-TW) 董事長蔡明興見證下，啟用這棟總樓地板面積約 3,500 坪，結合全臺首座超導型質子機的結合癌症醫療及研究綜合型大樓。

北醫癌症大樓匯聚社會各界愛心，其中為感謝鑽石生技投資有限公司慨捐新台幣兩億元於癌症大樓的興建，特以鑽石生技創立股東、富邦金控蔡明興董事長與富邦集團蔡明忠董事長之父名諱，命名為「蔡萬才癌症大樓」。

蔡萬才癌症大樓以微笑曲線的造型、搭配生態綠園，12 種彩色玻璃為不同癌症的代表色，傳達關懷與抗癌的意象。（圖：富邦金控提供）

富邦金控長期關注生技醫療，於生醫產業進行策略性投資，以支持生技產業的育成與培植，近二十年來，富邦金控旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投等子公司於生醫產業的投資金額約 156 億元。

富邦金控董事長蔡明興於致詞中表示，癌症一直是臺灣十大死因之首，每年因癌症喪失寶貴生命的人不在少數。臺灣的癌症醫療環境與資源需要企業與各界投注更多能量，期盼癌症大樓能扮演癌症醫療與研究的重要據點，成為病友生命中的一盞明燈。也非常感謝北醫以父親之名，命名「蔡萬才癌症大樓」，父親畢生堅持「取之於社會，用之於社會」的信念，富邦亦持續發揚他的精神，積極回饋社會。

臺北癌症中心創院院長暨中研院院士彭汪嘉康、臺北醫學大學董事會董事長陳瑞杰、富邦集團董事長蔡明忠、衛福部醫事司副司長劉玉菁、臺北醫學大學校長林建煌、臺北醫學大學附設醫院暨臺北癌症中心邱仲峯院長 (左起) 出席蔡萬才癌症大樓冠名揭牌啟用典禮。（圖：富邦金控提供）

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團力挺台灣醫療，除了關注癌症醫療，近年來新冠肺炎疫情長期的衝擊民眾健康與社會經濟，富邦集團不僅積極開創相應的產品與服務，更協助台灣地方政府及醫療院所抗疫，並人道救助海外國家，實踐正向關懷。截至目前，富邦金控及子公司 (含基金會) 已捐款逾 3 億元、富邦集團共計捐助抗疫基金及物資逾 4.7 億元。展望未來，富邦集團更將持續力挺台灣醫療，善盡企業社會責任，創造共好。