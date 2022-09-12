富邦金前8月EPS 7.29元創同期次高 防疫險單月理賠突破百億

富邦金控 (2881-TW) 今 (12) 日公布 8 月自結，稅前盈餘 70.95 億元、稅後純益 56.47 億元；累計今年前 8 月稅前盈餘 1096.61 億元、稅後純益 890.98 億元，每股稅後純益 7.29 元，前 8 月累計稅後純益、EPS 皆為歷年同期次高。而富邦產險 8 月直接賠款金額高於前一個月，突破百億元、達 109.6 億元，但公司表示，增資資金已到位，營運無虞。

富邦金不只前 8 月獲利創歷史次高，從各子公司紀錄來看，富邦人壽前 8 月累計稅後純益為歷年同期次高紀錄，台北富邦銀行 8 月稅後純益、前 8 月累計稅後純益皆創下歷年同期新高紀錄。

截至 8 月 31 日，富邦金控已取得日盛金控 73.95% 股權，而富邦金控於前 8 月認列日盛金投資收益 16.6 億元。

美元強升 富邦人壽 8 月底外匯價格餘額攀至 332 億元

富邦人壽 2022 年 8 月稅前盈餘為 63.39 億元、稅後純益為 51.9 億元，累計前 8 月稅後純益為 791.10 億元。RBC 超過 300%，資本水準維持良好。富邦金表示，回顧 8 月前半段，國際投資市場及台股上升，但後半段收斂下跌，台股 8 月指數終以上漲約 0.6% 作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息為主要獲利來源。債市投資方面，8 月份仍以維持充裕資金，增加未來操作彈性為主要策略。

此外，由於 8 月份美元維持強勢走勢，美元兌台幣升值 1.66%，富邦人壽單月及累月匯兌損益與避險成本，均持續大幅優於去年同期。8 月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月約 291 億上升至約 332 億元。

至於保險本業，富邦人壽 8 月合併初年度保費收入 (First Year Premium) 為 138 億元，合併總保費收入 (Total Premium) 為 332 億元。富邦人壽個體累計前 8 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 766 億元，總保費收入 (Total Premium) 達 2,328 億元，預估皆排名業界第二，8 月初年度保費 87.2 億，較上月成長 29.2%，總保費收入 264.0 億元，較上月成長 8.1%，成長動能主要來自投資型商品。

北富銀前 8 月獲利續創新高 富邦產 8 月防疫險理賠破百億元

台北富邦銀行 8 月稅後純益 22.33 億元，受惠升息帶動利息淨收益持續成長，累計前 8 月稅後純益 173.68 億，較去年同期成長 29%，獲利續創銀行新高。

北富銀存放款規模穩定提升，存款餘額較去年同期成長 16%，放款餘額較去年同期成長 10%，主要來自中小企業放款與房、信貸個人放款雙位數穩定成長，以及海外分行授信動能提升，累積利息淨收益較同期成長 13%。

財管業務雖因投資市場動盪影響銷售動能，惟客戶資產持續成長，AuM 較同期成長 9%；金融市場謹慎操作，穩定提升收益，金融商品評價收益較同期成長近 2 成；信用卡發卡量、有效卡數及簽帳金額成長持續領先市場。北富銀截至 8 月底逾放比率為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 764%，維持良好資產品質。

富邦產險 2022 年 8 月稅後虧損 26.09 億元，累計稅後虧損 71.95 億元，主要受到防疫保險賠款的影響，8 月防疫險相關直接賠款金額為 109.6 億，自留賠款金額為 66.7 億，約 24.5 萬件，累計 1 至 8 月直接賠款已達 249.5 億，自留賠款已達 132.7 億，同時截至 8 月底，對於已發生但未報或未決的案件已提存自留賠款準備餘額 66.0 億 (若不考慮再保因素的直接賠款及準備則近 380 億)。

富邦產險強調，增資款 150 億已於 8 月底到位，有效強化公司資本水準與營運資金，8 月底 RBC 上升至約 300%，亦持續藉由自動核賠輔助系統與 RPA 機器人加快防疫險理賠申請案件的處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中。

其他產險業務方面表現，8 月簽單保費 41.74 億元，其中以商業火險成長 41.0% 及新種險成長 21.4% 表現亮眼，帶動企業保險整體較去年同期大幅成長 12.8%；累計前 8 月簽單保費收入 383.85 億元，成長 8.3%，簽單市佔率達 25.5%，維持市場領先地位。

富邦證券 2022 年 8 月稅後純益 5.88 億元，較上月小幅減少 0.25 億元，累計前 8 月稅後純益 25.08 億元，較去年同期減少 53%。今年 1-8 月台股日均值較去年同期衰退，影響經紀業務損益，且受市場波動影響，金融資產部位損益亦較去年同期減少。