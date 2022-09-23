【盤中熱點】指數走低，生技一日行情，那投信買什麼？

一、台幣續貶、指數走低。

在美國緊縮升息的情況下，顯然升息半碼效果有限，今台幣盤中再度續貶，對於股匯市連動高的台股來說，顯示外資高機率仍舊是賣股匯出的操作方式，這也是指數目前走低的關鍵因素。

強勢美元所引發的資金回流同樣也反映在台股上，在指數有壓的情況下，本日電子族群大都表現疲弱。

傳產航運族群成為撐盤要角，當中又以 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明為主要的多方指標，也同步帶動散裝航運成為相對強勢的族群。

但以上圖資金流向來看，航運與生技醫療上升顯著，顯示當下資金仍以防禦型個股作為優先選擇。

二、投信季底作帳買什麼？ 投信前日轉買個股追蹤

在外資持續賣股匯出，市場觀望濃的氛圍下，適逢投信季底作帳，那投信近半個月在買什麼呢？

觀察過往投信可能作帳的股票慣性，同時濾除流動性不加以及已經漲多的股票，以近半個月累計交易日為基準，濾得標的如下圖

點我看►投信轉買策略邏輯

三、北極星藥業股價跌停變南極星，櫃買指數續走疲

在櫃買指數的部分，昨 (22) 日生技醫療比重飆升至 40%，是相對罕見的情況，而今日也高達 37%。

近期盤面大都以個別題材表現股為主，不過題材皆來得又急又短，以 (6550-TW) 北極星藥業 - KY 為例，昨在解盲成功激勵漲停後，目前跌停，從北極星一日變成南極星，令許多生技族群也皆走疲，是櫃買指數跌幅加劇的最大原因。

這同時也意味投資人持股信心不足，而持股信心不足易造成行情走勢延續性相較差。

除了生技族群以外，昨相當強勢的觀光、矽智財族群如 (3661-TW) 世芯 - KY，(3035-TW)智原、(3529-TW)力旺等個股在本日也相當弱勢，顯示當前市場相當觀望。

即使近來資金偏向防禦、政策內需型的個股，但若以產業角度而言，台灣是以半導體為重的市場，因此即便近期行情走勢延續性較差，但不代表蘋概、車用不好，待市場信心回復後，仍舊是值得關注的方向。

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