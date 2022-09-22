TGI Friday's CEO：疫情即使退燒 外賣需求不減

連鎖餐廳 TGI Fridays 的 CEO 表示，新冠疫情時期特別塑造出來的飲食習慣並未消退。

在新冠疫情期間，這家以其酒吧和燒烤套餐聞名的休閒快餐連鎖店的外帶訂單激增。兩年半過去了，顧客仍然喜歡外帶。

TGI Fridays CEO 布蘭切特 (Ray Blanchette) 表示：「在疫情之前，我們大約 9% 的國內營收來自餐廳以外，甚至低於國際收入。」「而如今這個比率超過 30%。因此，當疫情剛開始時，我們一開始認為外帶盛況可能不會持續太久。但結果它實際上一直非常受歡迎。」

根據美國勞工統計局的每月消費者物價指數 (CPI) 數據，8 月食品總成本同比上漲 11.4%，外賣需求持續成長。外賣食品類別同比飆升 8.0%，但低於食品雜貨價格的漲幅，後者在 12 個月基礎上上漲 13.5%。

布蘭切特補充說，面對通貨膨脹和外出就餐的「巨大」需求，消費者的韌性造就了一個「充滿活力的市場」，「這讓我們甚至重新考慮了與外部的合作關係。」「我們正與食品技術平台 C3 和它們的一些優秀品牌合作，打造虛擬品牌，以滿足無需自己準備的餐廳或家庭用餐的需求。」

這家美國食品連鎖店 8 月擴大了與 C3 (Creating Culinary Communities) 的合作夥伴關係；C3 是一個重點開發數數廚房的餐飲平台。根據《Restaurant Dive》報導，該合作夥伴關係最初於 2021 年 8 月開始，平均為每家 TGI Fridays 分店帶進額外的 100 萬美元。

不過 TGI Fridays 也沒有取消店內用餐和海外擴張。

該公司上周宣布與 Master Franchisor Universal Success Enterprises 合作，未來 10 年內在南亞和東南亞開發 75 家新餐廳。

目前，該連鎖店在超過 52 個國家和地區擁有 385 家加盟餐廳，2022 年將開設 22 家新店。

布蘭切特說，「我們看到一些非常不錯的同比成長。」「人們渴望回歸社交和重新聯繫，我們認為我們本身就是一個很好的解決方案。」