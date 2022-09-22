瑞士央行升息75基點 結束長達8年負利率政策

瑞士央行周四 (22 日) 將利率上調 75 個基點，這是 15 年來的第二次升息，結束持續 8 年的負利率政策，以及歐洲長達 10 年的負利率時代。

瑞士央行政策利率從 - 0.25% 升至 0.50%，利率水準達 2008 年 12 月以來新高。瑞士央行指出，為確保中期物價穩定，不能排除進一步提高政策利率的必要性。

在瑞士央行表態後，瑞士法郎兌美元和歐元下跌，美元兌瑞郎報 0.9774。而瑞士政府債券殖利率攀升，國內銀行瑞銀和瑞士信貸的股票收復了早些時候的跌幅。

瑞士央行預計，2022 年瑞士經濟增長約為 2.0%，而 6 月份的預測為 2.5% 左右。

瑞士 8 月通膨年率升至 3.5%，超出市場預期和上月的 3.4%，創下 1993 年 8 月以來最高，而失業率則繼續保持在非常低的水準，8 月份為 2%，與前三個月持平，這是自 2001 年 11 月以來的最低值。

瑞士央行表示，正在應對通膨壓力的再度上升，以及通膨向商品和服務的蔓延，而迄今為止，這些商品和服務受到的影響較小。

盛寶銀行首席經濟學家和投資官 Steen Jakobsen 表示，瑞士央行的決定符合其戰略，他們是目前世界上控制通膨最成功的央行。對瑞士銀行業來說，實施正存款利率非常重要。

荷蘭國際集團全球市場主管 Chris Turner 指出，瑞士央行上調 75 基點的做法相對保守，市場原本預期可能升息 100 基點，這造成了瑞郎兌歐元下挫。但他認為，市場的反應有些過度。