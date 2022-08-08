精英本業轉虧為盈 董座7月加碼351張自家持股

精英 (2331-TW) 轉型策略奏效，第二季本業順利由虧轉盈，連帶上半年營運同步虧轉盈，精英也規劃分割旗下工業電腦、充電樁事業，成立 100% 持有子公司精強科技，值得注意的是，精英董事長鍾依文 7 月也透過瑞金投資加碼精英持股約 351 張。

根據公開資訊觀測站資料顯示，鍾依文是透過瑞金投資有限公司加碼 351 張精英持股，若以 7 月均價 20.72 元推算，估投資約 727.27 萬元增持，顯示看好自家後市營運。

精英表示，上半年持續厚植實力，積極調整內部、加速組織轉型，在積極管理料況問題，並依循董事長鍾依文推動組織調整第一階段「石頭擠出水」策略奏效下，營益率、淨利率均較上季提升，業外也受惠美元升值有匯兌利益挹注。

展望今年，精英表示，整體市場正經歷通膨及需求修正，內部已提早做好風險控管規劃，同時因應未來營運發展，推出「七箭齊發」激勵性人才方案。

另一方面，精英也擬將工業電腦、充電樁等 2 事業部門分割讓與精英 100% 持股子公司精強科技，分割基準日暫定為 10 月 1 日，本次分割讓與營業價值，以分割讓與資產減負債計算後約為新台幣 1.5 億元。

財報方面，精英第二季營收 107.82 億元，季增 44.52%、年增 44.98%，毛利率 9.43%，季增 1.49 個百分點、年增 1.31 個百分點，營益率 2.3%，由上季、去年同期負轉正，稅後純益 3.43 億元，季增 95.39%、年增 189.08%，每股純益 0.62 元，為近 23 季新高。

累計精英上半年營收 182.42 億元，年增 30.8%，毛利率 8.82%，年增 1.11 個百分點，營益率 1.34%，稅後純益 5.19 億元，均由去年同期負轉正，每股純益 0.93 元。