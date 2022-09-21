普丁宣布動員令升級戰事、FOMC倒數! 升3碼? 4碼? 今晚揭曉!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 25 分)：

■道瓊指數：上漲 40 點，漲幅 0.13% 至 30841。

■那斯達克 100 指數：上漲 11.5，漲幅 0.10% 至 11933.75。

■標普 500 指數：上漲 5.25，漲幅 0.14% 至 3878.00。

二、美股盤前市場重點要聞：

1. 德國政府斥資 80 億歐元國有化天然氣巨頭

德國政府計畫向天然氣巨頭 Uniper SE 注入大約 80 億歐元資本，以歷史性的協定將該公司國有化，同時防止該國能源行業崩潰。另外德國政府還打算購入其主要股東芬蘭 Fortum Oyj 的股份。

Uniper 是德國國內俄羅斯天然氣的最大買家，處在能源危機的核心。在俄羅斯限制對歐洲的能源供應這一背景下，如果 Uniper 破產，可能對德國經濟的各個領域產生波及！

2. 普丁部分動員令!

俄羅斯總統普丁今日在俄羅斯早上，台灣下午兩點進行一場全國演說，其中最重要的就是宣布部分動員令。此令主要目的就是捍衛俄羅斯領土完整。首先將召集具有培訓和經驗的 30 萬預備役人員，並威脅要在烏克蘭的戰爭中部屬核武器。(參考資料來源：美股盤前股市熱話)

3. 加拿大 8 月通膨再放緩：

加拿大央行先前於 7 月一口氣升息 4 碼，本月初又再升息 3 碼至 3.25%。昨日加拿大公布 CPI 數據，連續兩的月下滑，優於市場預期，顯示加拿大央行的升息舉措正在奏效。

三、今日投資聚焦議題

1. 今晚升幾碼?

超級央行週來臨，瑞典央行昨日率先升息 4 碼至 1.75%，超出市場預期，為 30 年來最激進緊縮行動。今晚聯準會將公布此次 FOMC 會議的結果，市場最關注的升息 3 碼或 4 碼議題，也將於今晚揭曉。目前從 FedWatch 來看，目前升息 3 碼的機率已攀升至 84%。然若，今晚最終升息 4 碼，或者鮑爾再次放鷹派訊息，美股很可能持續探底。

2. 經濟展望 & 點陣圖：

聯準會每到 3、6、9 及 12 月，也就是季末皆會公布最新的經濟展望數據，以及代表未來利率水平預期的點陣圖。本次的 FOMC 會議是否回再次下調經濟預期也將成為今晚市場焦點。上週五 IMF 國際貨幣基金發言人萊斯 (Gerry Rice) 已表示下行風險將持續主導全球經濟，第三季經濟動能很可能再進一步減弱。

延伸推薦閱讀：

1. 盤中零股新制度即將上路，懶人包教你：零股時間、手續費、股東福利一次看！https://sinourl.tw/ckcB9d

2. 定期定額小撇步：小資族每月拿 6000 元存股，10 年後資產會如何？https://sinourl.tw/uGSz4r

3. 證券開戶變更方便了：線上開戶、台美股同步開、交割銀行還能連結高利活儲數位帳戶！https://sinourl.tw/0IVlvn