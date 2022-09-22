〈紐約匯市〉聯準會高唱鷹調 DXY睽違20年衝破111大關

美國聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 一如預期再度升息 3 碼，並暗示接下來有可能繼續大幅升息，強硬的鷹派立場激勵美元指數大漲逾 1%，睽違 20 年再度衝破 111 大關。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1.03%，報 111.35，是 2002 年 6 月以來最高。

因 Fed 升息決定符合市場普遍預期，美元漲幅有限，但分析師認為，考量到高利率將持續更久，這種趨勢仍會在一段時間內支撐美元。

Fed 最新預測顯示，為了抑制高漲的通膨，政策利率將在年底前升至 4.4%，並在明年達到 4.6% 的高峰，預估要等到 2024 年才會開始降息。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後記者會上坦承，雖然希望能以無痛的方式來壓制通膨，但沒有這種方法，重申將繼續採取積極手段，同時警告央行的行動可能導致美國經濟成長放緩並推高失業率。

豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 說：「我們預估美元會在短期內保持穩健，但暫時排除下行風險是自滿的行為，因為美元已被嚴重高估。」年初迄今，美元指數已飆近 16%，至少創下 1972 年 Refinitiv 有紀錄以來的最大年度漲幅。

Osborne 還稱，聯邦基金利率 8 月來已上升超過 100 個基點，他認為美元走勢已消化更高的利率預期。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周三稍早宣布部分軍事動員令，警告若西方國家有危害俄羅斯領土的行動，不排除採取所有可行手段，被解讀為可能動用核武。

普丁的言論加劇市場對歐元區經濟前景的擔憂，加上強勢美元打壓，歐元重貶 1.3% 至 0.9840 美元，跌至 20 年低點。

英鎊也貶近 1%，至 1.1274 美元，再創 37 年最低紀錄；澳幣兌美元下跌 0.87% 至 0.6629 美元。

相較於其他主要貨幣，日元兌美元貶勢不重，下跌 0.23% 至 144.06 日元，盤中最低雖達 144.70，但沒有貶破本月初創下的 24 年低點。

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