〈貴金屬盤後〉俄國發布二戰後首次動員令 黃金從逾兩年低點反彈

黃金期貨周三 (21 日) 從 2020 年 4 月點以來的低點反彈，儘管聯準會 (Fed) 連三度升息 3 碼 (75 個基點)，但因俄羅斯總統普丁下令局部動員令並暗示不惜動用核武，俄烏戰爭局勢隨之升高，在避險需求的支撐下，貴金屬上漲。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 10.60 美元或 0.6%，報每盎司 1681.70 美元，從周二觸及的 2020 年 4 月以來低點反彈。

Fed 決議公布後兩小時、美東下午 4 點 12 分左右，現貨黃金保持漲勢，上揚 0.7% 至每盎司 1673.86 美元。

普丁周三稍早下達局部動員令徵召 30 萬預備役軍人上戰場，是俄國二戰之後首次發布此命令，並表示將不惜一切保衛俄羅斯領土，這番言論被外界解讀為可能動用核武，引發西方國家強烈譴責。

Saxo Markets UK 資深銷售交易員 William Masters 說：「大家原本認定 Fed 決議是周三最重要的事件，但普丁的局部動員令讓市場為之騷動。」

不過，黃金的漲幅相對溫和，因美元升值、美債殖利率大幅上揚受抑制。前者會打壓以美元計價的大宗商品，後者則提高持有黃金的機會成本。

XM 首席投資策略師 Raffi Boyadjian 說，本周為超級央行周，Fed 之後還有英國、日本、瑞士央行將公布決議，因此投資人避免在此之前大幅調整部位。除非俄烏戰爭有新的發展，否則地緣政治因素仍不會凌駕 Fed 決策。

Fed 周三宣布連三度升息 3 碼 (75 個基點)，並暗示可能有更多升息。

黃金期貨在 Fed 2 點公布決議前半小時收盤。決策聲明發布後，黃金現貨價立刻下滑，但很快就扭轉走勢，上漲逾 1%。

High Ridge 期貨公司金屬交易主任 David Meger 表示，升息 3 碼已在市場預期中，因此看到金價從低點大幅反彈。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「和幾個月前相比，Fed 升息 3 碼已經變成保守的選項。金價目前穩定保持在低於 1700 美元的水準，很難找到可以拉抬金價的短期因素。」

其他金屬商品交易