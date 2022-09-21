西門子歌美颯台中機艙廠將擴3倍 供應鏈雨露均霑

風機大廠西門子歌美颯今 (21) 日宣布加碼 3 倍投資，在台中機艙廠啟動大規模擴建工程，將拓增超過 3 倍土地面積，擴建後的機艙廠預計 2024 年啟動生產；隨著西門子歌美颯在台啟動擴廠，供應鏈包括永冠 - KY(1589-TW)、上緯投控 (3708-TW) 可望取得更多訂單，營運雨露均霑。

西門子歌美颯今日舉辦台中機艙廠擴建動土典禮，新廠預計雇用較目前超過 3 倍以上的台灣在地員工，並興建兩棟新廠房與一棟新倉儲，進行離岸風機機艙在地生產與組裝。

西門子歌美颯表示，待 2024 年第二季啟動生產，每座風機機艙將有近上萬個零組件投入機艙生產，可為台廠供應商創造更多在地化商機，第一批也將交付海龍風電計畫高達 1044MW 容量的 SG 14-222 DD 直驅式風機機艙。

西門子歌美颯指出，拓建後的機艙廠年產能達 2GW 裝置容量規模，後續將供貨第三階段區塊開發風場，也將攜手供應鏈，出口台灣製造的機艙供亞太區專案使用，進一步促進產業升級，帶動台廠供應鏈發展。

從台廠供應鏈來看，風機鑄件大廠永冠已打入西門子歌美颯供應鏈，並在台中港建新廠，以因應客戶需求，新廠預計今年第四季投產，規劃年產能 10 萬噸，目標 2023 年產出 2.5 萬噸、2024 年達到 5 萬噸規模。

而上緯投控則與與西門子歌美颯攜手，進行風機葉片可回收樹脂戰略合作，目前西門子歌美颯已展開上緯投控創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於西門子歌美颯可回收葉片技術。

西門子歌美颯台中機艙廠第一期於 2020 年 4 月展開廠房建置，2021 年 8 月完成第一顆在地機艙組裝，後續交付 900MW 沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場全數 111 座機艙，其中 75 座機艙就是來自西門子歌美颯第一期臺中機艙廠。