上緯投控與西門子歌美颯攜手 展開可回收風機葉片戰略合作

上緯投控 (3708-TW) 今 (8) 日宣佈與西門子歌美颯攜手，進行風機葉片可回收樹脂戰略合作，目前西門子歌美颯已展開上緯投控創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於西門子歌美颯可回收葉片技術 ，未來將可實現國內風機葉片複合材料回收再利用目標。

西門子歌美颯與上緯投控合作風機葉片可回收熱固型環氧樹脂，西門子歌美颯的可回收葉片技術計畫導入上緯投控 2 項新品「EzCiclo 易可收」與「CleaVER 可立解」。

上緯投控指出，透過公司的創新技術，製成可回收的風機葉片，待風機退役後，葉片透過簡易降解程序，即可同時回收玻璃纖維及葉片樹脂，再投入風機葉片生產或其他製程，回收過程不產生廢棄溶劑和廢氣等污染，且低碳足跡，解決葉片掩埋或焚燒產生的環境污染問題。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，配合西門子歌美颯落實產業國產化積極承諾，雙方進行可回收葉片樹脂戰略合作，助西門子歌美颯在台實現全風機機組回收願景，將持續以致力碳中和、創生新材料為使命，並為淨零碳排及循環經濟做出貢獻。

西門子歌美颯於 2021 年 9 月推出全球首支可回收離岸風機葉片，目前已獲客戶 RWE、EDF Renewables、wpd 與 Vattenfall 訂單，其中 RWE 德國 Kaskasi 風場將於年底完成建置，成為全球第一座導入西門子歌美颯可回收式葉片的離岸風場。

