〈BTC大會〉林百里：未來十年科技進步比過去100年更快 生技革命有三面向

廣達 (2382-TW) 集團創辦人林百里今 (5) 日出席行政院生技產業策略諮議委員會 (BTC)，以智慧醫療經營模式創新發表演講，他認為，未來十年科技產業的進步，會比過去 100 年更快，其中，生技革命 (Bio revolution) 是關鍵一項，需從科技應用創新、使用者習慣改變、經營模式創新三面向著手，最難是使用者習慣改變。

林百里說，台灣 ICT 產業其實擁有各種技術，但如何經營醫療對 ICT 產業而言是一大難題，如果不改變過去經營技術模式，恐怕會形成「英雄無用武之地」的情形。

林百里特別提及，生技革命中的生物分子 (Biomolecules)、生物計算 (Biocomputing) 應用，透過新科技組合將加速經營模式改變，巨量的醫療物聯網 (IoMT) 將使健康照護更智能化，且並非一個雲端就可解決所有問題，而是要促成一個平台去推動新的健康照護生態系發展，包含 Smart Body、Smart Home，一路到大環境 Smart Specialist Care facility 應用。

回顧過去，智慧醫療產業發展，已從傳統醫療模式、數位醫療模式、聯網醫療模式，正逐步邁向智慧醫療健康生態系發展，而從公衛角度來看，隨著智慧醫療、使用者行為改變，過往醫院醫生的權威指導角色逐步轉變成居家輔助，線上彈性模式也逐步取代線下固定實體的模式。

展望未來智慧醫療經營模式創新，林百里認為，DNA、蛋白質等精準醫療仍須由專業的團隊負責，不過平台服務將是一大商機，以美國遠距醫療科技平台 Teladoc(TDOC-US) 為例，服務涵蓋居家、社區、緊急醫療、就診前尋醫、門診管理、就診後照護等，且有 85% 營收來自企業會員、15% 才是來自電信商、藥局、消費者遠距醫療等。

林百里也透露，廣達旗下 QOCA 也與台中榮總體系合作，在退輔會支持下，協助三個分院、四個榮民之家，導入大規模遠距照護中心服務，包含遠距醫療雲端智慧平台 (atm)、智慧床邊照護系統 (spt) 等，針對皮膚傷口照護、心電圖項目合作。

另一方面，林百里盤點未來十年的十大科技，包含 AI 應用、5G/6G 超高速網路、3D 虛擬化員宇宙、雲端邊緣的基礎設施、次世代超級運算、次世代程序系統、信任安全架構、生技革命、次世代尖端材料、未來乾淨能源科技等，其中，數位雙生 (Digital twins)、元宇宙 (Metaverse) 其實都不再只是夢幻小說，都已有應用開始實行。

林百里認為，未來十年科技進步將超過過去的 100 年，甚至更快，主因是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米已經量產，使超高速運算更上一層樓，此外，2 奈米也在準備中、1 奈米也可以推進。