金管會設置純網保審查會 明訂七大遊戲規則

金管會從今 (2022) 年 8 月開始受理純網路保險的申請，並在今 (21) 日宣布設置純網路保險公司審查會，並訂出審查會的七大「遊戲規則」。

因應金融服務數位發展趨勢，為推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，金管會自今年 8 月 1 日至 10 月 31 日受理純網路保險公司的申請設立。

金管會表示，為公平、公正辦理純網路保險公司申請設立案的審查，因此訂定純網保審查會設置要點，明訂審查會的任務、運作、審查委員的權利義務等七大重點如下：

一、純網路保險公司審查會為任務編組，於審查前成立，並於完成審查事宜且由金管會核准純網路保險公司設立後解散。

二、審查會的任務包括：辦理純網路保險公司申請設立案的審查、審查純網路保險公司營運模式、保險商品的規劃及與審查過程結果有關事項的建議。

三、審查會置委員 9 至 11 人，其中 1 人為召集人，由金管會主任委員指定金管會主管兼任，其餘委員由金管會就金管會主管及與申請案相關專門知識、技術或經驗的學者專家聘兼。

四、審查委員均為無給職，但非金管會人員得依規定支給出席費、交通費及審查費；審查委員名單於金管會作成決定前應予保密。

五、審查會會議由召集人召集，應有三分之二以上委員出席，以出席委員三分之二以上決議同意，並應詳實記錄開會過程及將審查結果送交金管會。

六、為避免潛在利益衝突，明定審查委員本人及其相關親屬與純網路保險公司申請設立案具利害關係者，不得為審查委員；且審查委員本人於接獲申請設立案有關資料起二年內，不得擔任經核准設立的純網路保險公司或其發起人關係企業的相關職務。

七、審查委員及參與審查會會議的人員，對於申請書件、審查過程、審查結果，應盡保密義務。

金管會表示，屆時對於送件申請的純網保公司審查期間預計為 5 個月，審查重點包括：「財務能力、發起人 / 負責人 / 大股東適格性、營運模式的可行性、保險商品的創新性、風險管理機制的妥適性」等五項目，期待透過鼓勵新興商業模式及創新科技運用，帶動商品市場創新及產業數位發展，落實普惠金融。