〈蘋果新機開賣〉電信商預購量翻倍 中華電目標年底前銷售破20萬支 遠傳跟進

蘋果新機 iPhone 14 系列新機今 (16) 日在台開賣，電信商整體預購量較上一代成長倍數，中華電 (2412-TW) 喊出年底前要賣出 20 萬支、遠傳 (4904-TW) 也跟進銷售目標，並有助推升 1399 元以上高資費比例。

中華電

董事長謝繼茂指出，今年新機預購量比去年成長 2 倍，尤其 PRO 系列最受歡迎且需求高於以往，顏色以深紫色、太空黑占比達 7 成，另外，預期 iPhone 14 Plus 設計與價格優勢，銷售量也會逐步提升。

謝繼茂看好，在沒有缺貨情況下，目標年底前銷售量突破 20 萬支，較上一代增加 2-3%，同時帶動 5G 用戶數增加，整體 5G 用戶滲透率達到 30%。

另外，隨著手機生命週期拉長，過去兩年才會換手機，現在約 3.5-4 年才換機，用戶合約原本比例最高的是 24 個月，近期 36、48 個月比例逐漸增加，此外，高資費方案中，又以 1399 元比例最高。

遠傳

總經理井琪表示，今年預購量比去年成長 1 倍，年底前銷量至少成長 20-30%，加上 iPhone 14 Plus 上市後會再掀起高峰，總銷量也會跟進中華電的 20 萬支，目前也與蘋果溝通，期望未來供貨上順利，滿足消費者需求。

資費方面，井琪說，目前看到申辦 1399 元以上的資費比例較高，36、48 個月的長約比重達 60-70%。目前 5G 用戶滲透率超過 25%，目標維持年底前到 30%，若新機銷售量優於預期，目標有望提前達陣。

另外，雖然今年手機價格比上一代漲 2000 元，不過透過舊換新方案、既有資費方案把網速提升，整體購機費用不會調漲，反而比去年更優惠，加上兩年前首支 5G 手機 iPhone 12 的合約也到期，新手機對 iPhone 11 用戶相對有吸引力，都將推升 5G 續約、新辦比例變高。

台灣大 (3045-TW)

商務長林東閔表示，今年預購量比去年多 1 倍，其中，深紫色比重約 6 成、PRO 系列比重則達 8 成，希望一周內所有預購用戶都可以拿到手機。

5G 用戶數方面，林東閔說，在新機帶動下，高資費用戶申辦率成長 2-3 成，並以 1399、1599 元資費比重最高。5G 用戶滲透率則維持每個月以 1% 滲透率成長。