升息步調加快 通膨的下選股重點

#總經評析

1. CPI 與核心 CPI 數據高於市場預期，主要原因如華冠投顧范振鴻分析師之前表示住房成本高於預期，但目前就數據觀察，市場還是樂觀認為明年上半年暫緩升息，且下半年有機會降息，市場沒有完全相信 FED 明年不降息的說詞，因此范振鴻分析師提醒持續留意市場預期再次調整導致市場進一步下跌。

2. 零售銷售數據與就業數據仍強勁，意味著 FED 將維持鷹派，目前升息 4 碼機率約 20~30%，范振鴻分析師預估升 3 碼機率還是比較大，市場續走慢熊格局，但若意外升息 4 碼，就要留意市場劇烈利空反應，范振鴻分析師表示除非接下來幾個交易日連續重挫，否則短線利空出盡機會不大。

3. 下週四凌晨 2:00FOMC，市場關注重點還是利率點陣圖，目標利率放在哪裡非常關鍵，以目前市場預估來看，明年上半年利率預估應該會在 4.25 或 4.5%，目前為 2.5%，也就是說接下來還要升 7~8 碼，但若以實質利率角度考量，利率水準須高於 CPI 年增率才能打壓通膨，因此目標利率可能需要升到 6% 以上 (甚至更高)，主因週一市場對明年的通膨預估是 5.7%，前天墨比爾斯稱 FED 可能把利率升到 9% 才能壓抑通膨不是沒道理，范振鴻分析師觀察目前聯準會” 希望”的是 CPI 數據快速回落，這樣利率就不需要升的這麼高，也能避免過度緊縮，但這部分只能邊走邊看。

4. 范振鴻分析師表示要留意目前每個月會持續 QT(縮減資產負債表)950 億美元，對市場流動性可能造成風險，同時 FED 無法像 2020 年那樣，用無限 QE(量化寬鬆) 撒錢救市。

#加權指數情境分析

台灣方面，根據先前 PMI 數據解析接下來六個月台灣公司訂單普遍很慘，以及台積電 (2330-TW) 的風險。返校、聖誕行情落空機會大。范振鴻分析師表示要留意下半年財測各種進一步下修風險，可以就以下兩種情境觀察：

1. 若市場有進一步風險，導致季線沒有順利走平轉撐走空頭延伸，那歷史經驗相對弱的 Q3、Q4，在隔年 Q1 容易有行情，因此若空頭發生延伸，多方較好的機會會在第四季末進行打底，2023Q1 出現中期反彈。

2. 由於 Q3 財報到 Q4 財報公佈有四個月的時間，10/31 前陸續公布財報，Q3 財報陸續公布過後，假設 13928 有守，有機會配合電子股財報與財測利空出盡，進而帶動季線順利走平轉撐進入中期反彈，反彈 20% 的目標有機會到 16500，范振鴻分析師表示還是挑選成長股為主。

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