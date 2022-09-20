蔡英文：國家資通安全研究院年底上路

2022 臺灣資安大會今 (20) 日登場，總統蔡英文出席開幕典禮表示，政府正持續打造更完善的資安聯防體系，並與理念相近的國際夥伴合作、交流情資，期望將台灣打造成堅韌、安全、可信賴的智慧國家，而除上月底甫成立的數位發展部外，她也預告國家資通安全研究院年底前將正式上路。

蔡英文表示，資安不能單打獨鬥，必須倚靠聯防，因此政府正努力打造更完善的資安聯防體系，同時金管會也已修改相關法規，逐步推動上市櫃公司設立資安專責單位、資安長，預計今年底前會有 113 家上市櫃公司完成相關目標。

蔡英文也說，近年許多高科技業者也了解情資交流的重要性，共同成立台灣資安主管聯盟 (Taiwan CSIO Alliance)，目前已經逾 80 間公司加入，且在台積電 (2330-TW) 與工研院等各界努力下，也成功推動全球第一個半導體資安標準 SEMI E187 來強化供應鏈安全。

展望未來，蔡英文指出，台灣將持續跟理念相近的國際夥伴合作，合作對象也不只有公部門對公部門，更將延伸與國際科技業者合作、交流情資，共同維繫關鍵基礎設施的韌性。

另一方面，8 月底甫成立的數位發展部也宣布在資安大會上設立臺灣資安館，共整合 12 家業者打造智慧綠能、工控安全、供應鏈安全、物聯網資安標準等四大資安情境互動體驗，同時集結 42 家資安廠商參與展示，展現台灣資安自主研發能量。