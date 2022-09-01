深化數位發展 集保推五大具體行動方案

為強化資本市場數位發展，集中保管結算所董事長朱漢強今 (1) 日宣布，將推出五大具體行動方案，包括「深耕基金市場多元服務」、「發展股務 4e 服務」、「接軌 ESG 永續投資趨勢」、「複委託跨境保管服務」與「強化資安韌性」。

首先在基金市場部分，朱漢強說，首要任務就是建置「境內基金集中清算平台」，將目前市場「多對多」匯款作業，轉換為「多對一、一對多」，換言之，現行超過 50 家包括銀行信託等銷售機構，未來將改由集中清算平台作為中間樞紐，銷售機構只要將金流匯入平台，再由平台匯自各基金專戶，提升作業效率。

朱漢強說，平台計畫規畫分 3 階段進行，預計明 (2023) 年先推出包括投信和銷售機構的 B2B 總額收付，後 (2024) 年進一步拓展至 B2C，2025 年研議推出淨額集中清算之可行性。

此外，集保也將「優化基金資訊觀測站」，打造 ESG 基金揭露專區，並充分運用大數據深化基金監理分析，包括擴大申報資訊且標準化格式、導入 AI 協助監理及強化基金曝險分析等。

第二、股務代理部分，股務 4e 服務包括電子投票 (e-Voting)、股東會視訊會議平台 (e-Meeting)、股務訊息電子化通知 (e-Notice) 及股東會紀念品電子化 (e-Gift)，提升股東會多元數位發展。

朱漢強指出，e-Voting 服務今年投票率約 60%，外資電子投票率則是 98%，明年將強制興櫃公司全面使用。

在 e-Meeting 部分，今年上路後共有 72 家公司採用，預計明年 3 月推出 3.0 新版平台服務。另外，股務服務也將延伸至 e-Notice 與 e-Gift 服務，其中 e-Notice 明年中將先推出股利電子化通知。

第三、ESG 部分，集保今年納入 S&P ESG 數據，幾乎已將全球大型 ESG 資料庫已全數網羅，未來將再提供投資組合永續績效報告，並研議發展本土投票顧問機構之可行性及建置逐案投票揭露系統，協助投資人進行投票，透過公私協力推動永續金融。

第四、複委託跨境保管服務部分，集保結算所將與證交所分工合作，規劃建置「複委託保管服務平台」，負責後台款券保管帳務管理，搭配證交所的「聯合徵信平台」和「風控監理資訊平台」，透過業務分工、策略合作與資源共享以擴大綜效。

第五「強化資安韌性」，朱漢強說，因應國際情勢與數位風險，透過主動資安監控及自動化工具強化資安防護，並透過協助證期業者強化資安意識與事件應變處理能力，穩定台灣資本市場運作。

朱漢強強調，集保不僅要做好自己的資安防護，也會與證券周邊單位 F4 進行情資分享，做好資安聯防，甚至擴及其他周邊單位進行多線聯防，提高國家整體資安防護韌性。

