〈台股盤前〉市場觀望升息幅度 維持量縮震盪格局

美股四大指數周一全面收紅，台指期也小漲 27 點作收，但隨著美國聯準會即將在台灣時間周四凌晨公布利率決策結果，市場高度關注升息幅度，預期結果出爐前，市場觀望氣氛續濃，量能也會持續收斂，維持震盪格局。

市場消息方面，研調 IC Insights 出具最新報告，指出今年 CMOS 影像感測器 (CIS) 市場規模將出現 13 年來首次下滑，業者表示，目前非車用領域庫存水位仍高，不論是手機、筆電周邊、安防等，客戶拉貨力道皆沒有回溫跡象，庫存預計明年上半年才有機會去化至正常水準。

華碩 (2357-TW) 昨 (19) 日推出最新款 ROG Phone 6D Ultimate，搭載聯發科 (2454-TW)5G 旗艦晶片天璣 9000+，為兩家首度在電競手機上合作，一改過往華碩 ROG 系列僅與高通 (QCOM-US) 合作的風格，聯發科總經理陳冠州表示，未來雙方將展開更深入的合作。

另外，鑒於 9 月 17 日、18 日起，花東地區頻繁發生地震，金管會昨 (19) 日公布各保險公司災損通報，在財產保險部分，預估災損金額約 1600 萬元。另外，為協助受災居民進行災後重建，金管會也請銀行提供自有資金，協助辦理天然災害相關貸款。