缺船帶動運費飆升 亞洲買家面臨能源價漲威脅

歐洲能源供應吃緊，導致今年冬天用來運送重要燃料的船隻短缺，使亞洲能源買家面臨飆漲的能源運輸成本。

由於俄烏衝突尚未結束，負責運送燃料的船隻正從比平常更遠的地方，將液化天然氣 (LNG)、柴油和原油運往歐洲，以取代原先由俄羅斯進口的天然氣和原油。航運專家表示，這導致船舶使用使間更長，延遲運輸服務，因此帶動全球運費走高。

波羅的海交易所 (Baltic Exchange) 數據顯示，目前將美國原油運往中國的成本正處於 2020 年來最高水平，從中東地區運往日本的石油腦成本也是今年 3 月的兩倍多。

貿易商和船東表示，缺船情況恐影響那些從美國進口石油和天然氣的亞洲經濟體，因為一旦今年冬天變得異常寒冷，這些國家將難以在短時間內取得備用貨品。

此外，就連石化原料的運輸成本也變得越來越高，這加重了買家的負擔，因為在面對高昂運輸成本的同時，他們同時也要面對因製造業放緩而陷入疲軟的化學品需求。

船東 Flex LNG Management AS 執行長 Oystein Kalleklev 說，整個冬天可供租用的 LNG 運輸船很少，而且只能用在短程運輸上，因為船東已預訂船隊，並下令船隻儘快返回，以便能在 Freeport LNG 設施恢復運作後使用。

今年 6 月，位在德州的 Freeport LNG 天然氣廠發生火災意外，使美國大部分 LNG 出口陷入中斷，在停工近 3 個月之後，該廠預計 11 月恢復運作。