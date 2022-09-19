蘇伊士運河通行費明年起漲價10-15% 分析師：將轉嫁客戶 影響不會「太大」

埃及周六 (17 日) 宣布，將在 2023 年提高通過蘇伊士運河的所有類型船舶的通行費。

根據蘇伊士運河管理局發布的聲明，油輪通過運河的通行費將上漲 15%。乾散貨船和觀光遊輪增加 10%。費用調漲將於 2023 年 1 月 1 日生效。

該機構負責人拉比 (Osama Rabiee) 在聲明中說，「有鑑於當前的全球通貨膨脹率，漲價是無可避免、也是必要的。」

他補充說，該決定已納入能源價格上漲影響的考量。

根據數據庫 Statista 的數據，2021 年有超過 20600 艘船隻通過蘇伊士運河。

分析師指出，雖然蘇伊士運河費用的上漲不會對貿易流量產生「巨大影響」，但它將助長通膨擴大。

文華航運 (Mandarin Shipping) 董事長赫胥黎 (Tim Huxley) 表示：「目前油價正在下跌，因此如果運河價格與繞道非洲南端相比價格過高，那麼運河管理局的作法將失敗。」

全球油價經歷了波濤洶湧的一年：從俄烏戰爭爆發後飆升至每桶 130 美元以上，到最近幾周逐漸回落至每桶 80 至 90 美元左右。

赫胥黎補充說，增加的費用將會轉嫁給客戶，進而加劇通貨膨脹。

美國 8 月消費者物價格同比上漲 8.3%。食品和住房成本的上漲抵消了汽油價格的下跌。

另一位分析師表示，即使費用上漲，但蘇伊士運河仍然是一條相對便宜得多的船隻航線。

航運協會 Bimco 首席航運分析師拉斯穆森 (Niels Rasmussen) 說，「通過蘇伊士運河航行所節省的費用仍然很大，特別是由於仍然非常高的石油和燃料價格。此外，航運市場普遍出現需求旺盛和船舶可用性低的情況。這也鼓勵船東採用最快的路線派船。」

他預計船東不會轉向其他路線，例如繞道非洲南部。