蘇伊士運河調升通行費 有助推升Q2運價

埃及官方昨日最新公布，將再調高對船隻收取的蘇伊士運河通行費 (transit fee)，由於目前海運市況熱絡，貨攬業者認為，航商有能力將增加的成本轉給貨主，進而反映在第二季運價上。

蘇伊士運河管理局指出，加收通行費主要是反映貿易量大幅成長，並有助改善運河建設和服務。

事實上，近來三大遠程航線以歐洲線運價收斂最明顯，歐洲線已連 8 周下跌至 6797 美元，續創去年 7 月中旬以來新低價，累計 2 個月來，運價跌逾 10%。

貨攬業者解釋，近來長程線運價僅維持高檔震盪或是回檔，主要是因受中國農曆年節後的季節性因素影響，2-3 月廠商出貨略有減緩，再加上遠程線船舶在這段期間陸續回到亞洲，供給增加。

然而，近來中國疫情再度升溫，恐影響港口卸載效率，而廠商陸續恢復正常生產情況，預料艙位供給緊俏仍將升溫，不排除第二季後運價彈升可期。

貨攬業者強調，目前的海運運價比起過去的平均值，是處在歷史相對高檔，顯示市況仍是供不應求，有利航商將成本轉嫁予貨主。

長榮 (2603-TW) 日前已透露，議價中的歐美長約價均較去年翻倍，原因在於客戶預期今年艙位不足，願意以高價簽約，一旦 5 月起新約生效，可有效挹注營運。