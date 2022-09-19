週四FOMC會議前瞻重點，超級央行週來臨，美期指續跌-0.75%！

盤前美指期貨：(台北時間下午 4 點 21 分)

■道瓊指數：下跌 177 點，漲跌幅 -0.57% 至 30745。

■那斯達克 100 指數：下跌 89.25 點，漲跌幅 -0.75% 至 11844.25。

■標普 500：下跌 24 點，漲跌幅 -0.62% 至 3866.00。

超級央行週來臨，全球股市走軟！

本週為超級央行週，除了市場最關注的美國聯準會將於本週召開的 FOCM 會議外，日本、英國、瑞士、巴西和挪威等十多家央行皆將於本週召開利率決策會議。除了日本之外，市場普遍認定皆將加快升息步調。面對本週將迎來的超級央行週，市場普遍轉趨保守，今日亞洲股市普遍收黑，歐洲早盤也大都開低，美股盤前三大指數期貨目前也全面走低。

週四美國 FOMC 會議，投資人關注點陣圖中長期利率變化。

上週因為美國 CPI 是超出多數市場預期的正值，月增率依然為正數，代表著通膨可能沒有繼續狂飆但也沒有真的舒緩。這週最重要的是 FOMC 會議以及 FED 經濟預測和點陣圖的公告。這會是市場最重視的一份報告，因為可以清楚知道 FED 官員最新的看法，尤其是點陣圖中的長期利率變化會是最關鍵的觀察點。

目前出現一個很有趣的變化，市場對於利率的預期正式突破 4%，且認為明年依然會繼續升息，目前的趨勢顯示 3% 徹底成為地板，年底會看到 4%。其實早在 6 月的點陣圖中已出現端倪，去年 12 月與今年 3 月的點陣圖中，最高上限只有 4%，但是 6 月的點陣圖變成了 5%。這本身或許就是一個訊號，代表官員們其實已經不排除超過 4% 往 5% 方向前進。(延伸閱讀：從 FED 點陣圖解析長期利率可能趨勢)

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