外資大賣面板雙虎2.3萬張 航空雙雄不同調

台股今 (19) 日下挫 136 點，收在 14425 點，回測前低 14410 點支撐，成交量創下近兩年來新低，外資也續賣台股，大賣面板雙虎共 2.3 萬張，但對於航空雙雄買賣則不同調，賣超華航近 1.5 萬張、買超長榮航近 0.4 萬張。

三大法人今合計賣超 71.02 億元，外資賣超 71.98 億元，自營商賣超 10.08 億元，雙雙連四賣，投信買超 11 億元，連三買；外資期現貨同步做空，減碼多單 2651 口，未平倉多單口數降至 8705 口。

觀察外資賣超，對象涵蓋電子、金融、傳產權值股，面板雙虎群創、友達分別位居賣超第一、第九名，華航近 1.5 萬張，陽明也有 1.2 萬張，其餘如永豐金、東鹼、中鋼、聯電、元大台灣 50 反 1 都入列賣超前十名。

外資買超標的則瞄準 EMS 廠，前兩名分別為仁寶、緯創，分別加碼 1.2 萬張、0.8 萬張，其餘如欣興、元大金、義隆、京元電、元晶、元大高股息都有 2000 張以上，不過整體買超張數仍明顯低於賣超，凸顯外資仍賣多買少。

投信明顯與外資對作，大買友達、聯電、中鋼、永豐金、陽明，五檔個股不僅都入列買超前十名，同時也是外資賣超前十名中的名單，買超張數至少 3000 張，至於外資買超前二名的仁寶、緯創，則是投信賣超的前二名，兩者合計調節逾 2 萬張。