誠美材Q3稼動率降至6成 業外挹注估仍可維持獲利

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 下半年營運隨整體顯示器產業走疲，誠美材表示，未來 3-6 個月營運相對辛苦，估第三季營運將較第二季下滑 3-4 成，稼動率也同步降至 6 成左右，不過在日元匯率、業外處分挹注貢獻下，第三季仍可望維持獲利。

三星因應庫存水位過高，7 月傳出放緩向供應商拉貨、停止採購，據供應鏈消息指出，該品牌廠目前庫存仍高達 12 周以上，相比過往正常水準約 6-7 周高出近 1 倍，連帶台灣、中國各大面板廠都陸續下修第三季出貨目標。

誠美材表示，第三季客戶訂單能見度相對保守，下半年整體營運將較上半年下滑，且近期面板客戶除了量減，也要求砍價讓利，因此正積極與客戶協調，不過同業競爭、上游日本供應商漲價也都為營運帶來一定影響。

誠美材進一步指出，過往產業景氣循環約為半年到 9 個月時間，依目前情況判斷，未來 3-6 個月營運仍相對辛苦，第三季整體產業變數仍多，但第三季在日元匯率相對有利、業外處分利益挹注下，有信心仍可維持獲利，車載、防窺等多元化應用布局也並未停歇。

觀察近期日元匯率，月中一度貶破 139 大關，創下近 24 年來低點，讓偏光板購料相對有優勢，此外，誠美材去年底股臨會通過出售子公司奇美材料科技投資 100% 股權給福信企業，總交易金額為 1.75 億美元 (約新台幣 50 億元)，誠美材表示，目前已收取近 7 成款項，相關流程持續進行中，預計第三季底前可望完成，挹注營運。