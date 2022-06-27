誠美材看Q3相對辛苦下修展望 維持新事業布局方向

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (27) 日召開股東會，展望今年，誠美材表示，第二季營運狀況符合預期，不過反映整體面板顯示器產業景氣變化，第三季產能稼動率將略為滑落，將是今年較為辛苦的一季，並同步下修展望，估影響幅度從原先的 1 成擴大至 2 成，不過中長期新事業布局方向不變。

誠美材表示，6 月營運與 5 月差距不大，不過近期面板、顯示器產業面臨較大壓力，連帶影響上游偏光板產業，除價格有壓外，整體需求明顯下滑，估 7 月營運將較 6 月再下滑，影響幅也較原先預估的 1 成更多，後續則還要滾動式調整。

不過，近期日幣持續走貶，有利偏光板購料成本下滑，因偏光片上游原料包含 TAC 膜、PVA 膜等，有高達七成比重是仰賴日本進口，誠美材說，日幣貶值對購料有助力，不過上游廠商近期也陸續反映塑化原料成本上漲，因此整體來說，一加一減下，影響幅度不大。

展望未來，誠美材說，近年持續提升產品毛利率的大方向不變，包含筆電、車載、OLED 產品等高階應用，都是努力方向，其中，耕耘已久的車載產品，下半年可望再新增中國、日本客戶，下半年單月高階產品營收比重達 15%、明年上看 20% 的中長期目標不變。

另一方面，誠美材今日股東會也完成一席獨立董事補選，由林億彰新任。