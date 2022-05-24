〈ESG大趨勢〉中鼎綠能業務告捷 拿下輝能固態電池生命週期評估顧問服務

全台最大統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 繼承攬全台首座超級電池建廠案「台泥集團三元能源科技高雄鋰電池廠新建工程」後，再獲輝能科技「固態電池產品生命週期評估顧問服務專案」，在高科技永續領域再添實績。

中鼎指出，此案透過產品環境足跡，及歐盟環境足跡產品規則，盤查並找出電池生產各階段碳排放熱點以利研擬減緩方案，降低環境衝擊、提升生產效率、滿足國際綠色產品規範，協助業主擴大全球電動車供應鏈占有率，攜手實踐 2050 淨零目標。

在淨零碳排趨勢下，電動車領域快速發展也帶動其核心技術電池的研發。輝能科技生產的次世代固態電池，相較傳統液態鋰電池，不僅續航力佳、快充循環效率高，且安全穩定、無電解液外漏危險，其固態電解質更達 90% 可回收水準，使用於製造新電池芯，以永續生產及回收模式促進綠色經濟。

中鼎在本案中，將依循歐盟環境足跡政策，對產品進行全生命周期的環境潛在衝擊評估，包括：原料開採、生產製造、運輸、使用到最終處置，以及人體毒性、土地利用、水資源使用等各面向盤查及數據分析。

中鼎集團總裁余俊彥表示，節能減碳為全球大勢，中鼎以多年推動「綠色工程」及「淨零 EPC」統包建廠的專業，提供節能減碳與碳中和服務方案。