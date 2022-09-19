〈台股盤後〉資金觀望恐回測前低支撐 成交量急凍創近兩年低

新台幣今 (19) 日開盤後，便一路貶值，最低貶至 31.396 元，顯現資金再度流出，台股也開高走低，終場大跌 136.08 點或 0.93%，幾乎收在最低點、14425.68 點，回測前低支撐，且因聯準會即將召開利率決策會議，市場觀望氣氛濃，成交量急凍僅 1594 億元，創下 2020 年 10 月 23 日來新低。

權值股走勢分歧，台積電下跌逾 1%，收在 467 元，徘徊在所有均線下，鴻海也在平盤下游走，聯發科力守紅盤，守住 600 元大關，其餘如台塑化、台塑、南亞都有 1% 以上的跌幅，加上國泰金、兆豐金也下挫，壓抑大盤走勢。

市場焦點為航運股，長榮今日為減資後掛牌首日，但受運價連 14 周下跌影響，減資行情失靈，終場更逼近跌停板，成交值高居台股第一，顯現賣壓相當沉重，其他如陽明、萬海也重挫 7-8%，為盤面最弱勢族群。

高價股也同樣成為殺盤重心，信驊重跌逾 5%，遭大立光超車，落居股后，其餘如旭隼、力旺、世芯 - KY、亞德克 - KY、祥碩、AES-KY 也都在盤下表態。

展望台股後市，由於本周即將迎來美國聯準會利率決策會議，市場屏息以待最新升息幅度、通膨與失業率等看法，預期在決策公布前，市場觀望氣氛皆濃，並維持震盪格局。