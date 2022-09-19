航運股殺聲隆隆 台股量縮跌136點收14425點 創今年新低量

美股上周五僅費半收紅，台股今 (19) 日由權王台積電領跌，長榮減資行情失靈，失望性賣壓出籠，航運族群殺聲隆隆，加上新台幣由升轉貶，資金匯出壓力沉重，指數震盪走低，跌破 14500 點，終場跌 136.08 點，收 14425.68 點，市場觀望心態濃，成交量縮至 1594.46 億元，創今年新低量。

櫃買指數同樣開高走低，終場跌 2.65 點，收在 188.83 點，成交值 493.1 億元。上市櫃成交值共 2087.56 億元。

觀察電子權值股表現，台積電下跌逾 1%，收 467 元，鴻海也同步走跌 0.47%，收 107 元，聯發科為三雄中最強勢、勁揚 0.67%，收 604 元。聯電、台達電、日月光投控、廣達、欣興、國巨等逆勢收紅；矽力 - KY 大跌 3%，友達、大立光、華碩等均收黑。

長榮迎接減資後首個交易日，每股參考價 187 元，市場密切關注，不料減資行情失靈，大跌超過 9%，航運族群殺聲隆隆，中航、萬海也狂跌 8%，陽明大跌 7%，慧洋 - KY、四維航、新興均大跌超過半根停板，裕民、台航、志信、台驊投控、榮運跌幅都超過 3%。

受惠台電十年電網強韌計畫，重電族群搶食千億元商機，逆勢發光，華城漲超過 3%，亞力、士電同步收宏，中興電則不敵賣壓出籠，開高走低，翻黑作收。

電動車概念股續成資金避風港，胡連強漲超過 4%，富鼎、尚化、大亞漲幅都超過 2%，光寶科、華德動能、凡甲、和大、新唐、台泥同步收紅。

中小型觀光類股逆勢走強，六角狂飆 6%，天蔥、寶得利、聯發國際、亞洲藏壽司、瓦城也站穩盤上。