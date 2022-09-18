〈台股風向球〉上有壓下有撐 靜待美聯準會、我央行利率決策

在美國通膨數據超乎市場預期下，台股漲勢明顯回吐，一周來跌 21.66 點，周線連 4 黑，本周美國將召開 FOMC 會議，台灣央行第三季理監事會議也將隨後登場，法人認為，盤勢靜待美股表態，並等待央行解讀雙率政策，只要美股不再大幅殺盤，應有機會維持上有壓下有撐輪動格局。

過去一周，投信在集中市場續買 68.8 億元，從金額來看，以永豐金達 22 億元最多，其次為技嘉和創意均超過 8 億元，致茂和嘉澤均超過 7 億元，微星、聯電和廣達也在 5 億元上下。

外資已連 7 周賣超，上周賣超金額較大者有台積電和聯發科均超過 20 億元，永豐金逾 16 億元，聯電 8 億元，中華電和台泥均逾 6.5 億元，陽明近 5.8 億元。

法人指出，在國安基金坐鎮和投信的積極買盤下，台股上周表現抗跌，不過，短期上方仍有多條均線壓抑，並不容易突破，也要留意投信已連買 13 周，時序接近季底，不排除將逐漸湧現結帳潮。

另一方面，未來一周全球市場等待 FOMC 決議，由於 8 月美通膨數據超乎預期，一般預料聯準會將再升息 3 碼，就看市場如何反應。

永豐投顧進一步分析，美國升息幅度是否符合預期、市場反應如何，都有很大的不確定性，且美股已逼近 6 月中的低點，建議觀望。

而台股方面則建議等待機會，採少量交易，預料本周指數波動空間大，但選股避開權值股，中小型股、消費產業相對具有操作空間。