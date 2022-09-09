小摩分析師：在聯邦快遞發布財報前宜謹慎觀察 調降目標價 重申加碼

分析師警告，聯邦快遞 (FDX-US) 的股票一直反轉直下，而且這種下滑只會在該公司 9 月 22 日發布財報後加速。

自 6 月 29 日公司投資者大會之後，這家物流巨頭股價下跌 13%，遠遠落後於競爭對手 UPS (UPS-US) 同期的 8% 漲幅。

在投資人大會中，新任 CEO 蘇布拉曼尼安 (Raj Subramaniam) 為該公司提出兩個大膽的目標：到 2025 財年的複合年收入成長率 (CAGR) 為 4% 至 6%，同期每股獲利的 CAGR 為 14% 至 19%。

然而，由於全球經濟放緩，投資人對此仍持懷疑態度。

該股隨後遭到拋售，摩根大通分析師奧森貝克 (Brian Ossenbeck) 對聯邦快遞幾周後公布財報時的獲利數字保持高度警惕。這可能會在短期內對該股造成壓力。

這位分析師在最近報告中寫道：「我們對聯邦快遞在 9 月 22 日發布的財報持謹慎態度。」「自投資者大會以來，該股的表現落後於標準普爾 500 指數和工業特選產業 SPDR ETF (XLI-US)，因會中缺乏關於獲利改善目標中與其控制的成本降低相關的細節。」

奧森貝克在給客戶的報告中給予聯邦快遞的目標價為 258 美元，低於之前的 284 美元；評級重申「加碼」。