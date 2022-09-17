美股重點新聞摘要2022年09月17日

大型科技股重摔 那斯達克 100 本周表現為 8 個月來最糟

美國周二 (13 日) 公布 8 月通膨率比預期還要炙熱，拖累美股崩跌，在歷經嚴峻拋售後，那斯達克 100 指數本周下跌 5.8%，創下今年 1 月以來最差單周表現，同時也是 8 月中旬以來，單周跌幅第三度超過 4%。閱讀全文...

擠下貝佐斯 「印度煤王」阿達尼成全球第二大富豪

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 長期雄踞全球第二大富豪的位置，但隨著科技股再度遭到拋售，在富豪排行榜被「印度煤王」阿達尼 (Gautam Adani) 身價一舉超車，落居第三。閱讀全文...

回擊能源供應威脅 德國強勢接管俄油企三煉油廠

德國政府週五 (16 日) 宣布，接管俄國石油巨擘 Rosneft 在德國子公司的業務，以及其 3 座煉油廠控制權，作為應對能源危機行動的一部分。閱讀全文...

美國 9 月密大消費者信心初值升至 4 月來新高 長短期通膨預期下降

美國密西根大學周五（16 日）公布的初步數據顯示，9 月消費者信心指數升至 59.5，創今年 4 月以來新高，但仍低於市場預期的 60，前值為 58.2。與此同時，由於油價格下跌，消費者對短期與長期通膨預期雙雙下滑。閱讀全文...

聯邦快遞股價創 40 年來最大單日跌幅 華爾街投行齊降評並大砍目標價

聯邦快遞（FedEx）周四盤後意外撤回 2023 會計年度財測，並暗示今年第四季貨運旺季的商業狀況進一步走弱後，引發股價雪崩式下滑。市場普遍認為，聯邦快遞作為景氣風向球敲響美國經濟警鐘，是其在周五（16 日）大跌逾 23% 的主因推手，寫下該公司逾 40 年來最大單日跌幅，華爾街投行紛紛降評並大砍目標價。閱讀全文...