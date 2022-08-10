鉅亨美股雷達：投資者密切關注通膨報告 Coinbase下調展望

美股重要看點：
投資者期待關鍵的通膨報告發布，對美股市場保持警惕。
經濟學家預計，本月份 CPI 報告將顯示，通膨在油價下滑的帶動下略有降溫，但仍高達 8.7%。市場將密切關注此數據是否符合預期，以評估聯準會接下來幾個月的升息幅度。
德意志銀行分析師 Alan Ruskin 在週二的報告指出，比起上行，市場一開始可能會因核心 CPI 的意外下行而更為興奮，因為市場認為商品價格下跌，意味著通貨膨脹能迅速消退，這也符合市場近市的風險傾向。
不過，蘇格蘭皇家銀行利率策略師 Jan Nevruzi 認為，若 CPI 此時出現一次性的大幅下降，對聯準會可能意義不大，他們需要看到一連多月的下降趨勢，市場才能好轉。反之，若通膨加速，則需要加大緊縮力度。
財報季也在繼續，迪士尼將在週三收盤後公布最新財報。
由於先前美光、Novavax 和 Upstart 警告，未來獲利和營收可能不如先前預期，美股主要指數下挫，那斯達克指數及費半指數跌幅尤重。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 58.13 點，或 0.18%，收 32,774.41 點。
- 那斯達克指數下跌 150.53 點，或 1.19%，收 12,493.93 點。
- 標普 500 指數下跌 17.59 點，或 0.42%，收 4,122.47 點。
- 費城半導體指數下跌 137.4 點，或 4.57%，收 2,866.9 點。
今日重要總經數據：
- 美國 7 月 CPI 年率，預期值 8.7%，前值 9.1%。
- 美國 7 月 CPI 月率，預期值 0.2%，前值 1.2%。
- 美國 7 月核心 CPI 年率，預期值 6.1%，前值 5.9%。
- 美國 7 月核心 CPI 月率，預期值 0.5%，前值 0.7%。
重要個股動態：
1. Coinbase (COIN-US)
美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 週二 (9 日) 公布第二季虧損超過 10 億美元，且營收遜於分析師估值，下調全年展望。
該公司更新全年展望，MTU 自第一季預估的 500 萬至 1500 萬人縮減為 700 萬至 900 萬人，且每位用戶平均交易營收也僅在 20 多美元偏低區段，而非 2021 年之前的水準。
該公司表示，雖然 MTU 較第一季的 920 萬人下降，但高於分析師預期。宏觀經濟和加密貨幣信貸導致第二季交易量下降。
2. 沃爾瑪 (WMT-US)
知情人士透露，沃爾瑪計劃將串流影音納入旗下會員服務 Walmart+，以強化與亞馬遜 Prime 的競爭。
迪士尼旗下擁有 Disney+、EPSN + 和 Hulu，Comcast 擁有 Peacock，派拉蒙則有 Paramount + 和 Showtime。知情人士稱，目前還不確定是否會達成協議，但沃爾瑪計劃和其中一家供應商合作。
3. 特斯拉 (TSLA-US)
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克，近日出售價值近 70 億美元的特斯拉股票，就在數月前，這位全球首富才表示不打算再出脫特斯拉持股。
美國證券交易委員會（SEC）週二（9 日）晚間公布的文件顯示，馬斯克在上週五至本週二期間出售約 790 萬股特斯拉股票，價值 69 億美元，持股比率因此降至 15%。
馬斯克對此表示，此舉是以防被迫完成推特收購案，避免緊急出售特斯拉股票。