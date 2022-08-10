鉅亨美股雷達：投資者密切關注通膨報告 Coinbase下調展望

美股重要看點：

投資者期待關鍵的通膨報告發布，對美股市場保持警惕。

經濟學家預計，本月份 CPI 報告將顯示，通膨在油價下滑的帶動下略有降溫，但仍高達 8.7%。市場將密切關注此數據是否符合預期，以評估聯準會接下來幾個月的升息幅度。

德意志銀行分析師 Alan Ruskin 在週二的報告指出，比起上行，市場一開始可能會因核心 CPI 的意外下行而更為興奮，因為市場認為商品價格下跌，意味著通貨膨脹能迅速消退，這也符合市場近市的風險傾向。

不過，蘇格蘭皇家銀行利率策略師 Jan Nevruzi 認為，若 CPI 此時出現一次性的大幅下降，對聯準會可能意義不大，他們需要看到一連多月的下降趨勢，市場才能好轉。反之，若通膨加速，則需要加大緊縮力度。

財報季也在繼續，迪士尼將在週三收盤後公布最新財報。

由於先前美光、Novavax 和 Upstart 警告，未來獲利和營收可能不如先前預期，美股主要指數下挫，那斯達克指數及費半指數跌幅尤重。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月 CPI 年率，預期值 8.7%，前值 9.1%。

美國 7 月 CPI 月率，預期值 0.2%，前值 1.2%。

美國 7 月核心 CPI 年率，預期值 6.1%，前值 5.9%。

美國 7 月核心 CPI 月率，預期值 0.5%，前值 0.7%。

重要個股動態：

1. Coinbase (COIN-US)

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 週二 (9 日) 公布第二季虧損超過 10 億美元，且營收遜於分析師估值，下調全年展望。

該公司更新全年展望，MTU 自第一季預估的 500 萬至 1500 萬人縮減為 700 萬至 900 萬人，且每位用戶平均交易營收也僅在 20 多美元偏低區段，而非 2021 年之前的水準。

該公司表示，雖然 MTU 較第一季的 920 萬人下降，但高於分析師預期。宏觀經濟和加密貨幣信貸導致第二季交易量下降。

COIN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 沃爾瑪 (WMT-US)

知情人士透露，沃爾瑪計劃將串流影音納入旗下會員服務 Walmart+，以強化與亞馬遜 Prime 的競爭。

迪士尼旗下擁有 Disney+、EPSN + 和 Hulu，Comcast 擁有 Peacock，派拉蒙則有 Paramount + 和 Showtime。知情人士稱，目前還不確定是否會達成協議，但沃爾瑪計劃和其中一家供應商合作。

WMT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克，近日出售價值近 70 億美元的特斯拉股票，就在數月前，這位全球首富才表示不打算再出脫特斯拉持股。

美國證券交易委員會（SEC）週二（9 日）晚間公布的文件顯示，馬斯克在上週五至本週二期間出售約 790 萬股特斯拉股票，價值 69 億美元，持股比率因此降至 15%。

馬斯克對此表示，此舉是以防被迫完成推特收購案，避免緊急出售特斯拉股票。