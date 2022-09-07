〈晶相光法說〉董座：不確定性因素多 無法預測未來營運

CMOS 影像感測器業者晶相光 (3530-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長何新平表示，由於現階段不確定性因素眾多，包括公司與客戶皆無法預測未來營運，坦言庫存何時落底仍未可知，公司也已向客戶降價，不過，目前已看到車用需求回溫。

何新平指出，今年由於俄烏戰爭、大陸實施疫情動態清零、中美貿易戰等，使營運充滿不確定性，原預期第三季大陸會祭出經濟刺激政策，但由於動態清零問題使得政策難以實現，進一步影響運營商採購，也干擾公司客戶拉貨。

至於庫存問題，何新平說明，CMOS 影像感測器在所有 IC 中屬於領先指標，在所有產品中是最早缺貨，也最早看見庫存問題，因此自去年底至今，都面臨庫存去化的壓力。

不過，晶相光近期已看到市場需求變化，客戶開始轉向高階產品，如低光全彩、BSI(背面照度) 等需求，其中，BSI 技術除了既有手機外，也逐步延伸至車載、安防，這兩大領域也是晶相光佈局的主要方向。

何新平說明，今年已完成 BSI 新產品線開發，包括 200 萬、400 萬、500 萬、800 萬等產品，整體產品線較完整，也推廣給客戶，目前客戶反應正面，預計第四季開始小量出貨給客戶，看好明年會有較顯著的營收貢獻。

另外，晶相光也持續研發全域快門 (Global Shutter) 產品，目前已有小量出貨，今年已開發新一代技術，成本更低、效能更好，應用面也較廣泛，不僅是工業，也涵蓋消費類、車載等，首顆產品預計第四季開始送樣。