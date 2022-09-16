無敵本業營運仍具挑戰 今年車用比重上看1成

英業達 (2356-TW) 集團旗下無敵科技 (8201-TW) 今 (16) 日召開法說，總經理李圍正坦言，今年營運仍具挑戰，企業服務受疫情影響，政府專案也多有遞延，不過全年來看，企業服務、智慧裝置兩大事業營收比重將與往年 6 比 4 相當，展望未來，將持續強化車用領域布局，今年營收占比有機會上看 1 成。

無敵目前有企業服務、智慧裝置兩大事業，上半年營收比重為 49%、51%，李圍正說，企業服務客戶 100% 來自國內，包含政府、學校、研究單位等，受政府優先將資源放在防疫上，今年專案建設確實較少，加上缺料影響交期，預期下半年有機會逐步回升，未來會爭取更多 AI 整合、5G 系統方案。

智慧裝置方面，無敵除既有品牌、計算機、日本學習機外，近年積極開拓車用裝置產品，李圍正說，車用領域是今年下半年、明年的重點發展策略方向，目前主要專注 AM(售後維修) 市場，規模不大，客戶則以美國為主，近期也拿到美國大型案子，有機會在明年上半年開始貢獻營運。

針對車用領域布局，李圍正也提三大方向，包含加強車用後裝產品開發，投入以相機鏡頭 (Camera) 產品為主的 PDI 開發，並擴大倒車顯影、側邊顯影、把手、停車感測器等副廠電子零件，明年更計畫派駐工程師至美國，加速驗證時間。

李圍正指出，無敵將結合策略夥伴共同進軍車隊管理系統, 提供軟硬整合的 CCIDS 系統 (互聯中心訊息顯示系統)，也會與母公司有所合作，希望明、後年看到相關貢獻。

無敵去年在處分內湖廠房的業外挹注下，終結連九年虧損，不過今年在缺乏業外貢獻，加上本業營運仍相對辛苦，挑戰仍大，李圍正說，無敵將持續專注在降低虧損、提升獲利，上半年在費用管控下，本業虧損較去年收斂；無敵今年上半年虧損約 4000 萬元、每股虧損 0.65 元。