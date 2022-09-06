以太坊Bellatrix升級就在今晚 ETC單日大漲逾27%

以太坊合併前的「Bellatrix」升級定於周四 (6 日) 啟動，工作量證明 (PoW) 機制將被捨棄，礦工將大量轉移。這一情況促使以太經典 (ETC) 算力 Hash 值創下歷史新高，交易價格也出現大漲。

據 investing.com 報價顯示，ETC 價格周二突破 40 美元，截至台北時間 16:06，暫報 40.79 美元，24 小時漲 27.5%，成為周二表現最突出的山寨幣之一。相較之下，比特幣 (BTC) 報 19881 美元，漲幅僅 0.75%，以太幣 (ETH) 也獲支持，漲 6.14%，報 1655 美元。

ETC 價格猛漲 (圖表取自 investing.com)

根據以太坊基金會此前公告，「Bellatrix」升級將於 9 月 6 日啟動，具體時間為世界標準時間 上午 11:34:47 (台北時間晚間 19:34) 執行，隨後在 9 月 10 日至 20 日期間以太坊主網合併。

據 Ethernodes 數據，當前已經有 72.6％的以太坊節點現已被標記為「Ready / 準備就緒」；但仍有 27.4% 的節點尚未對 Bellatrix 升級做好準備。

根據以太坊基金會的說法，以太坊用戶在合併期間不需要對他們的 ETH 和基於以太坊的資產做任何事情，但應該注意那些利用這一改變製造的騙局。

以太坊合併的最後一部分將發生在所謂的「巴黎事件」中，估計在 9 月 15 日左右，最終將標誌著以太坊區塊鏈向權益證明機制 (PoS) 的完全過渡。