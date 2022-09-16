〈紐約匯市〉美零售銷售意外增 DXY小漲 人民幣、加幣同創2020年新低

美國公布 8 月零售銷售意外反彈後，美元指數周四 (15 日) 小幅走高，對聯準會 (Fed) 將繼續收緊政策的看法仍在支撐美元，離岸人民幣、加幣則一同創下 2020 年以來最低水平。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.05%，報 109.71。

美國公布 8 月零售銷售意外上升，較上月成長 0.3%，但在聯準會 (Fed) 升息的背景下，商品需求正在降溫。

市場認為，包含本周的 8 月消費者價格指數 (CPI) 在內，近期公布的經濟數據將為 Fed 提供充分理由，在下周會議上宣布三度升息 3 碼。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 說：「零售銷售報告的細節沒有標題寫的那麼強勁，若拆開來看，它還稍微有些疲軟。」談到美元，Button 認為貨幣市場的預設模式為買進美元，除非有充分的理由賣出。

美元兌日元上漲 0.25% 至 143.48 日元。日本當局是否真的會出手干預日元，仍是投資人關心的重點，但 Button 認為，當基本面如此分化時，光憑言詞很難安撫貨幣走勢。

數據方面，因日圓貶值導致進口成本增加，加上資源價格飆漲，日本公布 8 月貿易逆差創下歷史新高。

同樣受美元走強打壓的還有人民幣。離岸人民幣兌美元周四跌破 7 的心理關卡，為 2020 年來首見，截稿前下跌 0.58% 至 7.0108 人民幣。

加幣兌美元貶值 0.52% 至 1.3226 加幣，創一年半新低，澳幣兌美元也逼近疫情爆發初期以來低點，下跌 0.72% 至 0.6698 美元。

即使加幣兌美元今年已貶值逾 4%，大宗商品和能源價格仍激勵加拿大經濟，即使全球衰退擔憂加劇，加拿大 Q2 經濟仍在加速成長，使加幣成為今年迄今表現最好的已開發市場貨幣之一。

此外，澳幣今年表現也優於多數 G10 貨幣，反觀日元和歐元都遭嚴峻衝擊。上周觸及 20 年新低歐元，兌美元匯率在周四上漲 0.18% 至 0.9995 美元。

瑞士法郎兌美元、歐元均走強，兌美元匯率小升 0.12% 至 0.9607 瑞郎，兌歐元盤中最高升至 0.9620 瑞郎，刷逾 7 年新高，截稿前報 0.9604 瑞郎。

瑞士央行將於下周召開利率會議，市場預估其可能會加入 Fed 和歐洲央行 (ECB) 的大幅升息行列。Refinitiv 數據顯示，貨幣市場全面預期瑞士央行將升息 3 碼。

加密貨幣方面，在以太坊完成突破性的合併升級後，以太幣周四挫約 8% 至 1,491 美元，比特幣也跌近 2% 至 19,829.3 美元。

加密貨幣交易所和經紀商 BeQuant 研究主管 Martha Reyes 認為，升級帶來的振奮情緒已經消散，以太幣在短期內可能沒有其他催化劑。

截至台灣時間周五 (16 日) 約 6:00 價格：