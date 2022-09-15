離岸人民幣跌破7.0大關 2020年7月以來首見

離岸人民幣兌美元匯價，周四（15 日）盤中跌破人民幣 7 元兌 1 美元關卡，為 2020 年 7 月以來首見，原因是中國經濟欲振乏力，且美元走強。

華爾街見聞的數據顯示，離岸人民幣匯價周四盤中貶 0.52% 至 7.0096 元。在岸人民幣兌美元匯率周四收盤報人民幣 6.9775 元，較上個交易日跌 145 個基點。

離岸人民幣上周摜破 6.98、6.99 關口，在岸人民幣也跌破 6.97 關卡，續創 2020 年 8 月以來新低，凸顯在美元強勢下，中國央行阻貶人民幣暫時未見成效。

本輪人民幣跌勢始於央行 8 月 15 日下調中期借貸便利（MLF）利率之際，且美元指數不斷刷新 20 年新高。隨著離岸人民幣「破 7」，本輪離岸人民幣匯率累計已貶值逾 2,600 個基點，跌幅超過 3.88%。

中泰國際研究部主管趙紅梅表示，人民幣「破 7」並不意外，在美元升息周期背景下，全球主要貨幣兌美元均大幅貶值；人民幣適度貶值，有助於改善出口商財務情況，增強出口競爭力。

趙紅梅並說，本季中國經濟增速雖有所回升，但比預期慢，需求端消費與房地產景氣回升依然緩慢；政策落腳點要擴需求、穩預期，且財政、貨幣政策要持續發力，讓中國經濟儘快回歸至成長目標附近，才是維持人民幣匯率穩定的根本。

中國人民銀行自 2015 年啟動「811 匯改」以來，人民幣匯率在 2019 年和 2020 年均曾「破 7」。

2019 年 8 月 5 日，中國央行官員曾表示，人民幣匯率「破 7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破，大水就會一瀉千里；「7」更像水庫水位，豐水期高一些，枯水期又降下來，有起有落，都是正常。