〈材料-KY展望〉因應需求 未來2年持續擴產

材料 - KY(4763-TW) 今 (15) 日召開法人說明會，並進一步提出在醋片、絲束等主要產品的產能擴充規劃，材料 - KY 除持續優化生產效率與擴大產能，並增加投資研發綠色環保材料，預計第三季在台灣成立研發中心，研發可生物降解材料，取代現有石化原料，降低碳足跡及碳排放，另外，因應絲束訂單需求，擬再擴充絲束及醋片產能。

另外，為因應中國大陸醋酸纖維女裝面料及液晶顯示偏光片產能需求，材料 - KY 也擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。

材料 - KY 在 2021 年第四季完成年產 6 萬的醋酐產線投產，今年在增產下，預計完成年絲束 2 萬噸、醋片 3 萬噸的產能，材料 - KY 也積極擴充新產能，2023 年將再增加絲束及醋片產能，完成後 2023 年底，絲束產能將提高到 3.7 萬噸、醋片 3.4 萬噸。

材料 - KY 爲使醋片產能以匹配生產絲束的需求，明年底將規劃再進一步擴充 9000 到 1 萬噸醋片產能。

材料 - KY 董事長王克璋指出，目前上游醋酸原物料價格恢復正常水準，以及在中國比歐美更有利的水電及天然氣價格，材料 - KY 的絲束及醋片產品價格將更具競爭力，且材料 - KY 生產達經濟規模，在污水、污泥廢棄物的單位處理成本也在降低，看好整體營運動能持續上升。